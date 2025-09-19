Anthony Martial pone a temblar al América con una amenaza que pasará la historia

El delantero francés Anthony Martial fue presentado de manera oficial con los Rayados del Monterrey, lanzando una fuerte amenaza para el Club América, a un día del partido que ambas instituciones sostendrán en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, le cuestionaron a Anthony Martial sobre su estado físico, a lo que respondió que podría jugar ante las Águilas sin problema. “Yo estoy listo para jugar mañana si el entrenador así lo requiere”, comentó el delantero francés.

Y es que aunque llegó a México hace un par de días, el ariete ex del Manchester United se declaró listo para jugar en el Estadio BBVA ante el América si el entrenador español Domènec Torrent lo considera para estar en el juego, ya sea entre los titulares o en los suplentes.

¿De qué puede jugar Anthony Martial?

Sobre la zona en donde puede jugar, el ganador del Premio Golden Boy dijo que se puede desempeñar como delantero centro, como mediapunta o en las bandas, siendo una gran noticia para una plantilla llena de talento.

“Puedo jugar de 9, de 10, por izquierda o donde me ponga el entrenador”, dijo el galo, quien será el nuevo compañero de jugadores como Sergio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres, Lucas Ocampos y más.

Con toda su carrera realizada en Europa, el ariete estará por primera vez en un equipo fuera de la más alta exigencia deportiva, pero no por ello se trata de una aventura menor, pues calificó a Rayados como un gran club.

“Primero que nada este es un gran club en México, conozco muchos jugadores que han jugado aquí así que ha sido una decisión sencilla para mí. Espero hacer cosas buenas aquí”, indicó.

Anthony Martial, de Grecia a México

El último equipo de Martial fue el AEK Atenas de Grecia y el director deportivo de Monterrey, el Tato Noriega, dejó en claro que el futbolista tenía más ofertas en todas partes del mundo, por lo que es una fortuna que se decantara por la Liga MX.

“Anthony tenía alternativas en todas partes del mundo, nos dijo que estaba analizando opciones y por fortuna escogió Rayados”, comentó el directivo de La Pandilla.

América y Monterrey se enfrentan en el Estadio BBVA, en un choque entre equipos candidatos al título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, además que tan solo tienen una derrota en lo que va del campeonato, por lo que se espera un gran partido.

