Lucas Ocampos no se guarda nada y revela los problemas que Domènec Torrent tendrá con Martial

Lucas Ocampos habla sobre los problemas que Torrent tendrá en Monterrey con la llegada de Martial

El atacante argentino Lucas Ocampos habló sobre la llegada de Anthony Martial al Monterrey, así como los problemas que la incorporación del delantero francés le traerá al entrenador español Domènec Torrent, pues la competencia interna por un lugar titular será más fuerte que nunca.

Rayados es de los líderes del Torneo Apertura 2025, no pierden desde la fecha 1, cuando cayeron ante Pachuca, pero desde entonces suman ocho victorias al hilo y con la incorporación de Martial son la plantilla más poderosa del futbol mexicano.

El problema que Torrent tendrá con Martial

“Ahora Domènec Torrent tiene un problema importante, pero lindo: un problema que cualquier entrenador quisiera tener. Muchos jugadores en el mismo nivel. Y él aportará muchísimo a este club, y la gente lo va a disfrutar”, dijo Lucas Ocampos en charla con Mediotiempo.

Lucas Ocampos, quien conoce a Martial de tiempo atrás, señaló que sabe lo que el francés le puede entregar al Monterrey, así como de lo que les puede sumar en el vestuario.

First look at his new home. 🏟️💙 pic.twitter.com/brMf6MoS2u — Rayados English (@WeAreRayados) September 19, 2025

“Sé la clase de persona y jugador que es, lo que aporta al vestuario. Todo suma. Hoy, gracias a Dios, estamos en un gran presente del equipo. Llega un jugador con muchísima calidad que seguirá aportando para nosotros”, agregó el jugador argentino, quien ha sido seleccionado de su país.

El atacante indicó que Martial le hará bien a Rayados, pues la competencia interna mejorará. “Será bueno porque fomentará esa competitividad interna para querer demostrar lo que estamos haciendo hoy e intentar seguir jugando”, comentó.

¿Contra qué equipo es el siguiente juego de Monterrey?

La jornada 9 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre Monterrey y América, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego para su enfrentamiento de este sábado 20 de septiembre en el Estadio BBVA.

Las Águilas visitan el Gigante de Acero después de perder el clásico nacional contra las Chivas, resultado con el que descendió al tercer puesto de la clasificación liderada precisamente por Rayados, que llega al duelo con siete victorias consecutivas.

El partido entre Monterrey y América se jugará este sábado 20 de septiembre en el estadio BBVA. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:05 horas, y podrá seguirse en vivo a través de TUDN y Canal 5. También estará disponible en las señales de W Radio y W Deportes.

Sobre este juego, será decisión de Torrent si Martial tiene minutos, pues el francés señaló que se encuentra listo para jugar si el técnico decide utilizarlo.

aar