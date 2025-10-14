¡Confirmado! Estas son las ocho sorpresas de México en su alineación contra Ecuador

Ocho caras nuevas en el 11 inicial de México ante Ecuador en comparación al amistoso ante Colombia.

César Montes, Johan Vásquez y Erik Lira son los únicos tres jugadores de México que repiten en la alineación titular del Tricolor para el amistoso de este martes contra Ecuador, cotejo al que Javier Aguirre mandó ocho caras distintas en comparación con el 11 inicial del sábado pasado ante Colombia.

Raúl ‘Tala’ Rangel, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Erick Sánchez, Julián Quiñones, Hirving Lozano y Germán Berterame son los ocho rostros nuevos en los que el Vasco confía para salir de inicio en el amistoso en el Estadio AKRON.

