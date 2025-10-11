El día que México jamás querrá recordar; Argentina y Colombia humillan y hacen ver el nivel de la Selección

El 11 de octubre del 2025 será el día que México nunca querrá volver a recordar en su historia, pues en menos de cinco horas la afición mexicana sufrió dos descalabros que dejaron ver el pésimo nivel en el que se encuentra la Selección Mexicana en estos momentos.

Argentina y Colombia humillaron a la categoría Sub-20 y la Mayor, respectivamente, en el mismo día, además de exponer al equipo de Javier Aguirre a solo meses de iniciar la Copa del Mundo, en la que México será anfitrión del certamen.

De igual manera, pudimos darnos cuenta de que el Tricolor no cuenta con jugadores líderes en el equipo y los que pueden llegar a serlo se encuentran lesionados, por eso no fueron convocados en esta ocasión, cabe recalcar que, México terminó con una racha de 9 compromisos sin conocer la derrota después de caer a manos de Colombia.

Termina el partido en Arlington.

Las 5 razones por las que México no querrá recordar el 11 de octubre del 2025

México y su afición vivieron un terrible 11 de octubre, pues las dos categorías que tenían partidos de relevancia este día terminaron siendo humilladas y demostrando el nivel que tienen de cara a la Copa del Mundo del 2026.

1.- La generación Sub-20 no trasciende y no vence a Argentina desde 2007

Cuando parecía que podíamos ilusionarnos con una gran generación Sub-20 de México, tenía que llegar Argentina para burlarse una vez más de la Selección Mexicana y eliminar a Gilberto Mora y compañía del Mundial Sub-20 por segunda vez en la historia.

El Tricolor no vence a la Albiceleste en una Copa del Mundo Juvenil desde el 2007, cuando se enfrentaron de igual manera en los cuartos de final y los centroamericanos lograron meterse a las semifinales del certamen venciendo a México por la mínima, para que días después terminaran siendo campeones de la competencia.

2.- La Selección Mayor no puede ganarle a equipos de peso con Javier Aguirre

A pesar de ganar la Copa Oro, el Tricolor sigue sin convencer a la afición, pues en esta tercera etapa del ‘Vasco’ Aguirre con México, sus resultados ante equipos importantes han sido los siguientes: derrota 2-0 frente a River Plate, cayó 4-2 ante Suiza, empate 0-0 y 2-2 con Japón y Corea del Sur, respectivamente, y terminaron humillados 4-0 a manos de Colombia.

Cabe recalcar que aún le queda enfrentar a Ecuador, Uruguay y Paraguay, tres selecciones que ya tienen su boleto para la Copa del Mundo del 2026.

Finaliza nuestra participación en el Mundial Sub-20 Chile 2025.



Gracias por acompañarnos en este viaje, Incondicionales. 💚

3.- La Selección Mexicana carece de líderes en el campo de juego

El partido ante Colombia nos dejó ver que la Selección Mexicana carece de un líder en el campo de juego, pues ante los Cafeteros ningún jugador levantó la mano para hablarle al equipo y ordenarlos desde que cayó el primer gol de Jhon Lucumí.

El único que está en un gran nivel y muestra su liderazgo en el rectángulo verde es Raúl Jiménez, pues en la Copa Oro nos dimos cuenta de que es el mejor futbolista de cara a la Copa del Mundo 2026; sin embargo, el Lobo de Tepeji se encuentra lesionado y Santiago Giménez no se ve por dónde pueda competirle al jugador del Fulham.

4.- Javier Aguirre es el bombero de la Selección Mexicana

Parece que para la Selección Mexicana Javier Aguirre siempre es su bomberazo, pues en su primera etapa fue llamado para clasificar a México a Corea-Japón 2002, torneo en el que terminó en octavos de final.

Para Sudáfrica 2010, volvió a ser contratado un año antes de la Copa del Mundo, en la que volvió a caer en octavos de final a manos de Argentina por un marcador de 3-1 y la convocatoria del ‘Bofo’ Bautista fue muy polémica para la afición.

Ahora en su tercera etapa y a escasos meses de iniciar el Mundial donde seremos anfitriones, sigue sin convencer a pesar de ganar la Copa Oro, además de que aún no hay un equipo base para disputar el torneo.

5.- El anhelado quinto partido en el Mundial se ve muy lejano

México sueña con avanzar a los cuartos de final de un Mundial desde hace ya algunos años, pero con lo demostrado ante Colombia, ese quinto partido se ve difícil y más en este nuevo formato, pues ahora la fase de eliminación comenzará desde los dieciseisavos de final y no en octavos.

Además de eso, la Selección Mexicana será cabeza del Grupo A de la Copa del Mundo y, dependiendo de cómo terminen las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, podrían enfrentar a rivales como Alemania o Italia en fase de grupos.

