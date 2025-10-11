México pierde otra vez contra Argentina, ahora en el Mundial Sub-20, y queda eliminado; Resumen y goles (VIDEO)

México cayó ante Argentino y quedó fuera del Mundial Sub-20 en cuartos de final.

El sueño de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 de Gilberto Mora y compañía terminó tras sufrir una nueva derrota ante Argentina, esta vez por marcador de 2-0 en los cuartos de final de la competencia que se realiza en Chile.

El encuentro se puso cuestarriba para el Tricolor muy pronto, pues antes de los 10 minutos ya iba en desventaja y se quedó sin uno de sus mejores jugadores, Alexei Domínguez quien abandonó la cancha entre lágrimas al 8’ por una lesión tras apoyarse mal luego de un empujón de Julio César Soler.

🚨🌎 | GOAL: MAHER CARRIZO OPENS THE SCORING FOR ARGENTINA!



🇲🇽 Mexico U20 0-1 Argentina U20 🇦🇷



pic.twitter.com/o3vz0UA0BV — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 11, 2025

En la siguiente jugada a Albiceleste pegó primero para ponerse en ventaja. Maher Carrizo marcó luego de un rechace previo del guardameta Emmanuel Ochoa tras un disparo de Valentino Acuña.

Gilberto Mora, el referente de esta selección nacional, sacó un tiro de derecha fuera del área tras un pase de Iker Fimbres al minuto 12, pero su disparo fue rechazado.

Fue de lo poco que el Tricolor pudo generar en el resto de la primera mitad ante una Argentina que tampoco apretó el acelerador ni se exigió de más.

Mateo Silvetti puso contra las cuerdas a México al conseguir el 2-0 al minuto 56, cuando definió con un tiro de derecha en el centro del área tras un pase filtrado de Juan Villalba que pasó entre las piernas de Diego Ochoa. Previamente Iker Fimbres tuvo una ocasión en un tiro libre, pero el balón se fue desviado de la cabaña defendida por Santino Bambi.

La principal polémica se presentó poco tiempo después, cuando el árbitro no marcó un aparente penalti a favor de la Selección Mexicana tras una infracción sufrida por Tahiel Jiménez.

Diego Ochoa fue expulsado en la recta final del partido por doble amonestación tras cometer juego peligroso sobre Mateo Silvetti. También se fue expulsado Tahiel Jiménez en la compensación.

EVG