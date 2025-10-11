Resumen y goles: Colombia remonta a España y es la primera semifinalista en el Mundial Sub-20 (VIDEO)

Colombia derrotó a España para sellar su pase a las semifinales del Mundial Sub-20.

Colombia vino de atrás para derrotar 3-2 a España y convertirse en la primera semifinalista del Mundial Sub-20, luego de un intenso encuentro en Talca en el que Néiser Villarreal fue el héroe con sus tres goles, el último de ellos al minuto 89.

El marcador en Chile se abrió en la recta final del primer tiempo, cuando Néiser Villarreal puso el 1-0 al minuto 38 para poner adelante a los Cafeteros en el juego que tuvo como sede el Estadio Fiscal de Talca.

España reaccionó en el primer lapso y le dio la vuelta al marcador en el primer tramo del complemento con anotaciones de Rayane Belaid y Jan Virgili a los minutos 56 y 59, de manera respectiva.

Colombia viene de atrás y deja en la lona a España

Colombia encontró el empate al 64′, cuando Néiser Villarreal logró su segunda diana de la tarde para meter de nueva cuenta al duelo al conjunto sudamericano apenas cinco minutos después del 2-1 de La Rojita.

Cuando todo indicaba que el partido se iría a tiempos extra para definir al primer semifinalista del Mundial Sub-20 apareció por tercera vez Néiser Villarreal para marcar el tanto con el que la escuadra sudamericana logró el triunfo y el boleto a la antesala de la final del evento con sede en Chile.

Colombia espera al vencedor del México vs Argentina

El vencedor del duelo entre México y Argentina se convertirá en el contrincante de Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20.

El Tricolor eliminó al anfitrión Chile en los octavos de final al imponerse por un categórico marcador de 4-1, mientras que la Albiceleste goleó 4-0 a Nigeria.

Los partidos de las semifinales del Mundial Sub-20 con sede en Chile están programados para llevarse a cabo el próximo miércoles 15 de octubre.

EVG