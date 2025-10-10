México y Argentina se enfrentan por cuarta vez en el Mundial Sub-20

La rivalidad entre México y Argentina en el ámbito del futbol juvenil se reavivará en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Ambos equipos se enfrentarán en los Cuartos de Final. Este encuentro se dará tras una actuación destacada de ambas selecciones en los Octavos de Final, donde México logró una convincente victoria de 4-1 sobre el anfitrión Chile, mientras que Argentina se impuso con un contundente 4-0 ante Nigeria.

Históricamente, el enfrentamiento entre México y Argentina en los Mundiales Sub-20 ha sido favorable para la Albiceleste. De hecho, se trata de la cuarta vez que estos equipos se ven las caras en un Mundial Sub-20, con un balance de dos victorias para Argentina y uno para México.

El Dato: Con un doblete de Benjamin Cremaschi, la selección de Estados Unidos goleó 3-0 a la vigente subcampeona Italia y marchó con comodidad hacia los cuartos.

La última vez que chocaron fue en la fase de grupos del Mundial de Colombia 2011, donde Argentina logró una victoria por la mínima con un gol de Erik Lamela. Desde entonces, ambos equipos han evolucionado y se han enfrentado a diferentes desafíos en el futbol internacional juvenil.

En el Mundial Sub-20 de Canadá 2007, México y Argentina disputaron un duelo crucial en los Cuartos de Final, donde los sudamericanos también se llevaron la victoria por 1-0 gracias a un gol de Maximiliano Morález.

La aureola que le proyecta como la futura gran estrella del futbol de México no parece intimidar a Gilberto Mora.

3 goles tiene Gilberto Mora con la Seleción en el Mundial Sub-20

“Trato de disfrutar cada momento con mis compañeros, mostrar en la cancha mi futbol y ser feliz dentro del campo”, dijo Mora tras la goleada 4-1 que el Tricolor le propinó a la anfitriona Chile en los octavos de final del Mundial Sub20.

A sus 16 años, Mora despunta como una de las sensaciones del torneo juvenil.

El virtuoso volante ofensivo, que milita en el Xolos de Tijuana tiene todo para brillar en los grandes escenarios, y ya está en el radar de los grandes de Europa. Figura y referente del Tricolor, Mora ha ganado aún más prestigio en Chile con sólidas actuaciones y un rendimiento hasta aquí impecable.

La edición de 2011 fue significativa para Argentina, ya que culminaron el torneo alzando el trofeo, reafirmando su dominio en el futbol juvenil con un total de seis títulos en la historia de la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA, lo que los convierte en la selección más laureada en esta categoría.

Por su parte, la selección mexicana ha tenido su propia trayectoria en el torneo. Su único triunfo sobre Argentina en un Mundial Sub-20 se remonta a 1999, en Nigeria, donde el equipo azteca se impuso con un contundente 4-1.

Esa generación estuvo marcada por figuras como Mario Méndez, Rafael Márquez y Daniel Osorno, quienes dejaron una huella imborrable en la historia del futbol mexicano. Sin embargo, desde ese juego, el equipo no ha podido replicar el éxito de aquel entonces, y su última aparición en Semifinales fue en 2011, cuando se quedaron con el tercer lugar tras vencer a Francia.

A medida que se acerca el partido del 11 de octubre en el Estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago, México ha lidiado con burlas y críticas por parte de la prensa y la afición argentina, lo que podría agregar un incentivo adicional para demostrar su valía en el campo.

La Albiceleste llega como favorita, habiendo mantenido un paso perfecto en la fase de grupos y mostrando un juego sólido y cohesionado.

El encuentro entre México y Argentina no es sólo un partido más en el calendario; es una oportunidad para que el equipo mexicano rompa con la historia adversa y busque avanzar a las Semifinales por primera vez en más de una década. A la vez, para los pamperos, es una oportunidad para continuar con su legado en el futbol juvenil y acercarse a la séptima estrella en este torneo.