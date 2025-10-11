Lamine Yamal aprovecha lesión para un lujoso paseo con Nicki Nicole que levanta opiniones divididas (VIDEO)

El futbolista español Lamine Yamal aprovechó su lesión para tener un lujoso paseo con la cantante argentina Nicki Nicole, con quien fue captado en una increíble cita romántica mientras volaban en helicóptero sobre un conjunto de islas, lo que generó opiniones divididas y críticas hacia el deportista.

Fue precisamente Nicki Nicole la encargada de compartir el video en sus redes sociales. En el clip se les ve muy sonrientes y contentos tanto al jugador del Barcelona como a la artista originaria de Rosario. Posteriormente, el deportista compartió la misma instastory.

🎥 ¡Lamine Yamal y Nicki Nicole juntos en un paseo en helicóptero! La pareja cada día se muestra más en redes sociales.



A pesar del romántico momento entre ambos, Lamine Yamal bromeó al compartir el video al revelar que Nicki Nicole se sintió mareada, mensaje que acompañó de unos emojis.

Lamine Yamal aprovecha su lesión para estar cerca de Nicki Nicole

Lamine Yamal no pudo estar con España en los partidos de la Fecha FIFA de este mes, debido a una lesión en la ingle que en el partido de Champions League entre Barcelona y PSG.

El extremo de 18 años de edad aprovechó su lesión para este lujoso paseo en helicóptero con Nicki Nicole, situación que generó opiniones divididas en las redes sociales, pues algunos usuarios lo criticaron, aunque otros salieron en su defensa al señalar que es libre de hacer lo que quiera al no poder jugar en estos momentos.

De acuerdo con medios internacionales, la increíble cita romántica entre Lamine Yamal y Nicki Nicole fue en Croacia.

¿Cuándo comenzó la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron a ser vistos en un plan romántico a inicios de agosto de este 2025, poco después de que la cantante argentina acudió a la fiesta de cumpleaños del astro del Barcelona.

A inicios de septiembre corrió el rumor de que el noviazgo entre ambos había terminado, esto luego de que el seleccionado español borró de sus redes sociales las fotos que tenía con la artista sudamericana.

Sin embargo, Lamine Yamal y Nicki Nicole hicieron oficial su romance el 11 de septiembre, y un mes exacto después es que tuvieron esta increíble cita romántica en un helicóptero.

EVG