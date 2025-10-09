En Argentina le tienen miedo a Gilberto Mora y temen lo peor ante México en el Mundial Sub-20; “Me asustó” (VIDEO)

En Argentina temen por lo que pueda hacer Gilberto Mora con México en los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Gilberto Mora es la principal estrella de México en el Mundial Sub-20 y un famoso streamer argentino, Davoo Xeneize, externó su preocupación por lo que pueda hacer el joven mediocampista de Xolos en el duelo de cuartos de final del ante la Albiceleste, a celebrarse este sábado 11 de octubre.

“Lo vi a México contra Chile y me asustó un poco. ¿Si tengo miedo? Y juegan bien. Hay uno que tiene 16 años que juega en Xolos de Tijuana, creo que es (Gilberto) Mora, ese chabón tiene pinta de ser el nuevo Messi", aseguró al respecto Davoo Xeneize en charla con La Cobra, otro reconocido youtuber argentino en un stream en Twitch.

La Cobra le preguntó a Davoo Xeneize si le tenía miedo a la Selección Mexicana Sub-20, a lo que respondió con nervios que lo que observó del 4-1 del Tricolor sobre el anfitrión Chile lo hace pensar que Argentina tendrá un partido complicado contra el equipo dirigido por Eduardo Arce.

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en un Mundial Sub-20?

El de este sábado 11 de octubre será el cuarto en la historia entre las selecciones de México y Argentina en un Mundial Sub-20 y el segundo en la ronda de cuartos de final.

El primer antecedente entre el Tricolor y la Albiceleste en el torneo con límite de edad fue en los octavos de final de la edición de Nigeria 1999, duelo que terminó con goleada de 4-1 a favor de la Selección Mexicana.

El segundo encuentro entre México y Argentina en un Mundial Sub-20 fue en los cuartos de final de Canadá 2007, mismo en el que los sudamericanos se impusieron 1-0 con un solitario gol de Maxi Morález.

El tercer y más reciente enfrentamiento entre la Albiceleste y el Tricolor en la Copa del Mundo con límite de edad fue en la fase de grupos de Colombia 2011, cotejo que los argentinos ganaron 1-0 con anotación de Erik Lamela.

¿Cuántos goles ha hecho Gilberto Mora en el Mundial Sub-20?

Gilberto Mora ha sido titular en los cuatro partidos que México ha disputado en el Mundial Sub-20, competencia en la que el mediocampista de Xolos registra tres goles.

El jugador de 16 años de edad también acumula dos asistencias en el certamen en suelo chileno, una de ellas en el 4-1 sobre el conjunto anfitrión en los octavos de final.

Giberto Mora es el principal futbolista del Tricolor Sub-20, pero también sobresalen elementos como Alexei Domínguez, Elías Montiel, Iker Fimbres y Obed Vargas.

EVG