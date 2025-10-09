Argentina avanza a los cuartos y va ante México

Futbolistas de La Albiceleste celebran su pase, ayer, en el Mundial.

Argentina se convirtió en el rival de México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile después de imponerse 4-0 a Nigeria en el duelo de octavos.

La Albiceleste puso tierra de por medio desde el minuto 2 al adelantarse con gol de Alejo Sarco, quien venció con un disparo de zurda fuera del área al cancerbero Ebenezer Harcourt luego de ser asistido por Valentino Acuña. Maher Carrizo aumentó la distancia para los sudamericanos al minuto 23 con un tanto de tiro libre al ejecutar con la zurda.

Nigeria intentó recortar la diferencia con un remate de Tahir Maigana al 30’, pero Santino Barbi se quedó con el esférico. Las alarmas se encendieron al 33’ por una lesión de Maher Carrizo, quien fue víctima de juego peligroso de parte de Salihu Nasiru. Minutos después tuvo que ser sustituido Álvaro Montoro por una lesión derivada de una falta de Amos Ochoche.

El equipo africano no aprovechó su momento y al minuto 53 apareció Maher Carrizo para poner el 3-0 a favor de Argentina con un disparo raso de zurda.

Mateo Silvetti consiguió el cuarto tanto al 66’ con tiro de zurda por abajo después de un pase de Gianluca Prestianni.