Representante de Gilberto Mora revela el precio de una “pierna” del jugador; puedes comprar 3 casas en Polanco

Gilberto Mora está siendo el jugador sensación del Mundial Sub-20 en Chile y, durante el torneo organizado por la FIFA, su representante, Rafaela Pimienta, reveló cuál es el precio de una sola “pierna” del joven de 16 años, con lo que te podrías comprar tres casas listadas en Polanco, Ciudad de México.

Desde su participación en la Copa Oro con la Selección Mexicana Mayor, el mediocampista de los Xolos llamó la atención de varios equipos europeos que están en busca de firmar un precontrato con el joven de 16 años; dentro de esa lista está el Real Madrid, el club en donde Mora sueña jugar algún día.

Pimienta, en una entrevista con TUDN, comentó que “con 15 millones de euros no me compro una pierna de Gilberto Mora”, es decir, que el equipo que quiera hacerse de los servicios del jugador más joven en ganar un torneo internacional de selecciones tendrá que desembolsar más de 20 millones de dólares.

¿Qué te puedes comprar con el precio de una “pierna” de Gilberto Mora?

Rafaela Pimienta reveló que con 15 millones no puede comprar una “pierna” de Gilberto Mora, pero haciendo la conversión a moneda nacional, son 320 millones de pesos mexicanos, así que te alcanza para tres casas en la colonia Polanco, una de las más costosas de la Ciudad de México.

Investigando en internet, en esa zona de la CDMX hay casas listadas que van desde los 25 hasta los 100 millones de pesos mexicanos, así que con el dinero de una “pierna” de Gilberto Mora, puedes hacerte de tres viviendas en Polanco, y aún así te quedan 20 millones para gastar.

Si la venta de Gilberto Mora se da entre los 15 y 25 millones de euros, podría meterse entre los tres primeros lugares de la lista de las ventas de mexicanos a Europa más caras de la historia del futbol azteca.

Este es el mexicano que tiene la venta récord en Europa

A lo largo de los años, varios futbolistas mexicanos han sido vendidos a diferentes equipos europeos, pero hay uno que ha sido el más costoso; se trata de Hirving ‘El Chucky’ Lozano, cuando se mudó del Pachuca al PSV.

El conjunto de la Eredivisie pagó la cantidad de 24 millones de euros, para hacerse de los servicios del ‘Chucky’ Lozano en 2017, un récord que puede romper Gilberto Mora si sigue en ese nivel y llama la atención de un club del viejo continente.

Después de Lozano, el jugador mexicano que sigue en la lista es Edson Álvarez, que fue vendido del América al Ajax en 2019 por 15 millones de euros.

