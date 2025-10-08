Gilberto Mora demuestra su lado americanista en una serie de preguntas rápidas; muchos quedarán decepcionados (VIDEO)

Gilberto Mora sorprendió a muchos al mostrar su lado americanista en una dinámica.

Gilberto Mora, la joya del futbol mexicano, encendió las redes sociales luego de que demostró su lado americanista en una dinámica de preguntas rápidas que la Liga MX compartió, lo que generó varias reacciones a favor y en contra del joven mediocampista de los Xolos de Tijuana.

De un total de siete preguntas que le hicieron al jugador de 16 años, en cinco de sus respuestas mencionó a futbolistas del América, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, a quien considera el mejor jugador que la Liga MX ha tenido a lo largo de su historia.

De primera con... Gil Mora. ⚡️



Tuvimos un divertido mano a mano con el talentoso jugador de @Xolos, quien se despachó con respuestas rápidas, precisas y con mucho estilo. 🎙️#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/NBqYDcOvYE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 7, 2025

Sin embargo, el jugador favorito de Gilberto Mora en esta dinámica fue Israel Reyes, a quien considera el mejor defensa de la Liga MX y también aseguró que es el rival más complicado que ha enfrentado en las canchas del balompié nacional.

Todas las preguntas en las que Gilberto Mora muestra su lado americanista

Las otras dos preguntas en las que Gilberto Mora sacó su lado americanista tuvieron como respuesta Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez.

El jugador de Xolos afirmó que Alejandro Zendejas es el futbolista con más skills (habilidades) en el futbol mexicano, mientras que admitió que pondría a cobrar un penalti al uruguayo Brian Rodríguez.

La dinámica en la que Emilio Mora mostró su americanismo

¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos en Liga MX? Cuauhtémoc Blanco

¿El más complicado que has enfrentado? Israel Reyes

¿Jugador con más skills? Alejandro Zendejas

¿Mejor defensa en Liga MX? Israel Reyes

¿A quién le confiarías un penal? Brian Rodríguez

Gilberto Mora, la sensación del Mundial Sub-20

Gilberto Mora ha sido la gran sensación de la Selección Mexicana y de todo el Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Chile, justa en la que el Tricolor ya está instalado en los cuartos de final después de eliminar al conjunto anfitrión.

El jugador de los Xolos ha sido titular en los cuatro cotejos que México ha disputado hasta el momento en el certamen y acumula tres goles, todos en la fase de grupos al conseguir dos en el empate 2-2 contra España y uno en el triunfo de 1-0 sobre Marruecos.

Gilberto Mora también registra dos asistencias con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, mismas que logró en el 2-2 con Brasil en la primera ronda y en el 4-1 ante Chile en el cotejo correspondiente a la fase de octavos de final.

EVG