Fan grita insólita petición a Javier Aguirre para no echar a perder a Gilberto Mora; Vasco responde a su estilo “es muy rico” (VIDEO)

La afición mexicana está ilusionada con el futuro que puede tener Gilberto Mora, pues con 16 años es un talento generacional, el cual debe ser cuidado y bien llevado para que pueda tener grandes alcances y consciente de ellos, una persona le pidió expresamente a Javier Aguirre que no deje que Morita pruebe el alcohol, para que no eche a perder su carrera.

El Vasco Aguirre tuvo un encuentro con aficionados, de cara a los juegos amistosos de la Fecha FIFA de octubre, y durante su participación, una mujer le gritó: “Javier, no dejen que Gilberto Mora pruebe el Bacardí”. La petición desató la risa en el entrenador del Tricolor.

La imperdible respuesta del Vasco Aguirre

Aguirre, como es su estilo bromista, respondió: “Es buenísimo el Bacardí”, pero cambió rápidamente de tema y dijo: “De verdad muchas gracias por su presencia”, agradeciendo el apoyo de la gente a la Selección Mexicana, que encara dos juegos amistosos en la Fecha FIFA de octubre, ante Colombia y Ecuador.

Mora, quien debutó en Xolos de la mano de Juan Carlos Osorio, es visto por los aficionados como la gran esperanza de México de cara a los años venideros, sin embargo, no es el primer jugador por el que hay grandes expectativas, pues en su momento pasó con Carlos Vela y Giovani dos Santos.

Con Giovani las ilusiones eran enormes, pues al ser canterano del Barcelona, por estilo de juego y habilidades, era llamado a ser el ‘Nuevo Ronaldinho’, pero su carrera nunca tuvo los alcances esperados y muchos fans creen que en parte fue por indisciplinas y la fiesta, algo que se dice se debe mantener lejos de Mora.

En redes sociales es normal encontrar memes y comentarios de seguidores del futbol mexicano en donde dicen que la clave para que Gilberto Mora tenga una buena carrera es alejarlo del alcohol. “Yo bebiendo todo el Bacardí del planeta para que Gilberto Mora nunca lo pruebe y no arruine su carrera“, es uno de los mensajes recurrentes.

“Yo, pidiéndole a Dios y a la Virgen María que Gilberto Mora nunca pruebe el alcohol, ni el aparato reproductor femenino", dice otra publicación en redes. El tono de los comentarios es el mismo, alejar al jugador de Tijuana de las situaciones que se consideran con un punto de quiebre para mal en la carrera de muchos jugadores, como lo son los vicios y hasta las relaciones personales.

