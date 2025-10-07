Javier Aguirre alza la voz y pide a Xolos esta condición para el futuro de Gilberto Mora

Gilberto Mora, con tan solo 16 años de edad, es la gran promesa de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026, en donde el país será uno de los anfitriones, y de cara a la competencia, el entrenador nacional Javier Aguirre lanzó un mensaje para el futuro del jugador de los Xolos de Tijuana.

El Vasco, quien vive el proceso mundialista rumbo a 2026, comentó sobre lo que Morita necesita para poder irse a Europa, un mensaje claro para Xolos, dueños de la carta del jugador y que se dice lo quieren mandar en una cifra récord al Viejo Continente.

Javier Aguirre revela la mejor opción para el salto de Mora a Europa

“Tijuana y Jorge no precisan en venderlo para sobrevivir... es más para llevar al chavo con mucho cuidado, son chavos que no tienen precios, que lo puede pagar cualquier equipo turco, griego u holandés, lo mejor para él es buscar más allá de la lana, llevarlo bien a un equipo de Europa que le permita jugar”, dijo el Vaco en charla con Alex de la Rosa de TUDN.

Para el entrenador de México, el futuro de Gilberto Mora en Europa debe estar enfocado en una venta que no esté decidida por el dinero, por el bien económico de Xolos, sino que debe elegir su club pensando en un proyecto que le permita jugar.

Los reportes señalan que el plan de Xolos y del entorno de Gilberto Mora es que el mediocampista ofensivo sea la venta más cara de un jugador de la Liga MX a Europa.

Gilberto Mora vs Brazil. 🎩🇧🇷



16 years old. A world class talent. 🔥



pic.twitter.com/7DMACModv5 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 29, 2025

Siguiendo con el tema de Mora, quien brilla en el Mundial Sub-20 de la FIFA, para Javier Aguirre es inevitable no pensar en Carlos Vela y Giovani Dos Santos, jugadores que en su momento también fueron llamados jóvenes a la Selección Mexicana.

Vasco compara a Mora con Vela y Dos Santos

“Me acuerdo de Vela y Giovani no jugaban y me cuestionaban porque los traía, pero un entrenamiento allá en la adversidad, te sirve más que estar en casa apapachado, a este chavo, en su día, quien decida, habrá que impulsarlo para otro ambiente, que esté en una liga que le permita jugar un torneo continental, la Conference, Europa o Champions”, explicó.

Con 16 años de edad, Gilberto Mora ya fue titular con la selección mayor de México, ganó la Copa Oro y apunta a jugar la Copa del Mundo 2026, de acuerdo a las palabras de Aguirre.

“Tiene 16 años, le faltan 16 años de vida, cuatro Mundiales más para disfrutarlo, todos podemos ayudarlo. ¿Por qué no? (estar en el Mundial 2026) Si lo pusimos de titular en Copa Oro, tenemos bonito calendario de aquí al Mundial de rivales y están en el radar, no hay jugadores como él, como no había como Benja, son distintos, sabían que estaba pasando, esos cabrones sabían de todo y Gilberto sabe de todo”, dijo.

