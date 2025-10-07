Resumen y goles: México elimina y golea al anfitrión Chile y clasifica a cuartos de final del Mundial Sub-20 (VIDEO)

Futbolistas de la Selección Mexicana celebran un gol contra Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20.

Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos (en dos ocasiones) anotaron los goles con los que México se impuso 4-1 al anfitrión Chile para conseguir su boleto a los cuartos de final del Mundial Sub-20, en el duelo disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Espera al vencedor entre Argentina y Nigeria.

El Tricolor materializó su superioridad en el minuto 26, cuando Tahiel Jiménez definió con un gran zurdazo por abajo al minuto 26 tras una excelsa asistencia de Gilberto Mora, luego de un gran pase largo de Alexei Domínguez en una gran jugada de conjunto.

Tahiel Jiménez pone el 1-0 con asistencia de Gilberto Mora y el festejo es brutalmente emotivo 😍🔥



📲📺¡Disfruta de lo mejor de #NuestroMundialSub20 en vivo por VIX! 🟠 pic.twitter.com/twmYL7C2XW — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 7, 2025

El equipo local intentó responder pronto con un remate de zurda de Lautaro Milán al 28’, pero México respondió con un disparo de derecha de Alexei Domínguez que se fue desviado.

El Tricolor estuvo encima de Chile el resto de la primera mitad y al minuto 42 el intento fue de Iker Fimbres con un tiro de derecha tras un pase de Gilberto Mora, pero la zaga sudamericana desvió.

El primer tiempo terminó con un disparo lejano y muy elevado de Agustín Arce, en un intento desesperado por sorprender al cancerbero Emmanuel Ochoa.

El director técnico de Chile, Nicolás Córdova, pidió la tarjeta verde para que el árbitro revisara un posible penalti a favor de los anfitriones en el inicio del complemento, mismo que no señaló al considerar que el esférico impactó en la mano de Diego Ochoa, quien no intentó tener contacto con el balón.

Alexei Domínguez fue amonestado por juego peligroso sobre Nicolás Camacho al minuto 52. Chile se hizo del balón y adelantó líneas ante una Selección Mexicana que cedió la iniciativa en busca de contragolpear.

Emmanuel Ochoa salvó a México del empate al minuto 65 al tapar un disparo potente y raso de Patricio Romero. Pero cuando Chile más presionaba apareció Iker Fimbres con un gran disparo de derecha fuera del área para abatir a Sebastián Mella y poner el 2-0 al minuto 67.

Emmanuel Ochoa tuvo otra gran intervención al minuto 72 al mandar a tiro de esquina una peligrosa aproximación de los locales en su intento por recortar distancias.

Hugo Camberos hizo su primer gol de la noche al minuto 80 al definir con la derecha tras un pase de Amaury Morales, en una acción en la que Sebastián Mella había desviado un disparo colocado de Amaury Morales.

El jugador de Chivas logró su doblete al minuto 86 con un tiro raso de derecha luego de otro pase de Amaury Morales. Chile consiguió el de la honra dos minutos después por conducto de Juan Rossel, quien definió con un fogonazo de zurda en el interior del área.

