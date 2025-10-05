Prensa chilena ocupa a Gilberto Mora para burlarse feamente de México previo a su partido del Mundial Sub-20

México está realizando un gran trabajo en el Mundial Sub-20 y terminó la fase de grupos invicto; ahora se medirán ante Chile, los anfitriones, pero la prensa chilena no desaprovechó la oportunidad para burlarse de la Selección Mexicana previo a su encuentro de octavos de final.

La página de Instagram ‘Desde La Tribuna’ publicó una imagen donde aparece el mediocampista Lautaro Millán en una cocina, con un frasco de mermelada de moras en la mano y a un lado de él la misma fruta con la cara de Gilberto Mora detrás, además pusieron la frase “Tocará hacer mermelada de Mora”.

Los chilenos no se quedaron ahí y también recordaron el 7-0 que Chile le propinó a México en la Copa América Centenario 2016, con una foto de un aficionado mexicano llorando y pusieron en su descripción que se vendrá un marcador parecido en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20.

¿Cuándo será el partido entre Chile y México del Mundial Sub-20?

Chile y México se están preparando para afrontar su partido de los octavos de final del Mundial Sub-20, que será un encuentro de alto calibre, pues los anfitriones se medirán ante una selección que terminó invicta la fase de grupos del torneo.

Los chilenos y mexicanos se encontrarán en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander el próximo martes 7 de octubre para definir a uno de los equipos que avance a los cuartos de final de la competencia. Cabe recalcar que en ese recinto fue donde el conjunto dirigido por Eduardo Arce consiguió su primera victoria de la Copa del Mundo Sub-20.

Gilberto Mora será el jugador a seguir por Chile, pues ha demostrado ser el mejor de la Selección Mexicana en este torneo, y buscarán neutralizar al mediocampista de los Xolos para que no pueda ayudarle a su equipo a conseguir la victoria.

¡Tenemos rival en Octavos de Final! ⚽🏆



Nos enfrentaremos al anfitrión Chile este martes en busca de los Cuartos de Final del Mundial #Sub20. 🇨🇱🆚🇲🇽



¡Vamos, #NuestrosChavos! 🙌#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/wrxyzdsgkC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 5, 2025

¿Cuándo fue la última vez que México llegó a la final del Mundial Sub-20?

México está en busca de llegar a la final del Mundial Sub-20 de la mano de Gilberto Mora, pues el joven futbolista de 16 años es la mejor pieza del conjunto dirigido por Eduardo Arce, pero igual están en busca de llegar al partido por el título para romper una sequía de 48 años de ausencia.

La última vez que la Selección Mexicana llegó a la gran final del torneo juvenil fue en la primera edición de esta competencia en Túnez 1977, cuando los mexicanos se midieron ante la Unión Soviética y cayeron derrotados en la tanda de penales.

El segundo mejor resultado de la selección nacional en una Copa del Mundo Sub-20 fue en Colombia 2011, cuando México logró derrotar a Francia en el partido por el tercer lugar.

DCO