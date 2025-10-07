Lewis Hamilton da insólito consejo a Oscar Piastri que pone en riesgo a Lando Norris

Oscar Piastri recibió un consejo de Lewis Hamilton en medio de su pelea con Lando Norris por el campeonato de pilotos de F1.

Lewis Hamilton, quien disputa su primera temporada de Fórmula 1 (F1) con la escudería Ferrari, le dio un insólito consejo a Oscar Piastri en medio de la lucha que el australiano tiene con su coequipero en McLaren, Lando Norris, en la Fórmula 1 (F1) 2025 en busca de conquistar el campeonato de pilotos.

“No devuelvas más posiciones”, le recomendó el heptacampeón del mundo al actual líder del campeonato de pilotos ante el cuestionamiento de si tenía algún consejo en particular para Oscar Piastri.

Na quinta, pediram para o Hamilton dar um conselho para o Piastri na luta pelo campeonato:



"Não devolve mais posição nenhuma".



Eu levei esse conselho ao australiano, que sorriu bem sem graça e disse.



"Ele já esteve nessa posição várias vezes, aceito o conselho"#F1 — Julianne Cerasoli (@jucerasoli) October 5, 2025

Lewis Hamilton le dio este consejo a Oscar Piastri después de que el australiano fue obligado por McLaren a cederle una posición a Lando Norris en el Gran Premio de Italia, carrera en la que el británico acabó segundo y el australiano finalizó tercero.

La respuesta de Oscar Piastri al consejo de Lewis Hamilton

Oscar Piastri, quien encabeza la clasificación de la F1 2025 con una cosecha de 336 puntos, tomó de buena manera la recomendación de Lewis Hamilton y aseguró que le hará caso al experimentado volante de 40 años de edad.

“Ha estado en esa posición muchas veces. Acepto el consejo”, señaló el piloto australiano, quien no se subió al podio en el Gran Premio de Singapur después de finalizar la carrera en el Circuito callejero de Marina Bay en la cuarta posición.

Oscar Piastri le lleva 22 puntos de ventaja a su coequipero de McLaren, Lando Norris, quien marcha segundo en el campeonato de pilotos con un total de 314 unidades.

¿Cuántas carreras ha ganado Oscar Piastri en la F1 2025?

El australiano Oscar Piastri acumula siete victorias en la actual campaña de Fórmula 1, misma en la que hasta el momento se han llevado a cabo 18 Grandes Premios.

El corredor de McLaren consiguió el triunfo en las carreras celebradas en China, Baréin, Arabia Saudita, Miami, España, Bélgica y Países Bajos.

Lando Norris es el segundo volante que más carreras ha ganado en la F1 2025 con cinco, una más que el neerlandés Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo.

Solamente en cuatro de los Grandes Premios de la temporada en curso de la Fórmula 1 no se ha subido al podio Oscar Piastri, quien vive su tercera campaña como piloto de la escudería McLaren.

