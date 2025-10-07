Bengals adquieren a Joe Flacco de los Browns en un intercambio que sorprende a la NFL

Joe Flacco se queda en Ohio pero se dirige a los Bengals de Cincinnati. Los Bengals adquirieron al veterano quarterback de los Browns de Cleveland junto con una selección de sexta ronda del draft de 2026 de la NFL.

Flacco, de 40 años, le ofrece a Cincinnati otra opción. Jake Browning ha tenido dificultades desde que reemplazó a Joe Burrow, quien está fuera debido a una lesión en el dedo del pie sufrida en la Semana 2.

Flacco comenzó los primeros cuatro juegos para los Browns esta temporada, completando 93 de 160 pases para 815 yardas y dos touchdowns con seis intercepciones. El novato Dillon Gabriel reemplazó a Flacco en la alineación titular. El novato Shedeur Sanders ahora asciende al puesto de suplente.

We have acquired QB Joe Flacco in a trade with the Cleveland Browns.



📰: https://t.co/dzs5YyUXWN pic.twitter.com/SnGbIVJ9xw — Cincinnati Bengals (@Bengals) October 7, 2025

“Joe es un mariscal de campo experimentado con un historial de victorias”, dijo el entrenador en jefe de los Bengals, Zac Taylor . “Es un líder con habilidades que encajarán a la perfección con nuestro equipo. Es un pasador talentoso con un brazo potente, y estamos emocionados de tenerlo en nuestro equipo”.

Flacco, quien jugó colegial en la Universidad de Delaware, fue seleccionado en la primera ronda del draft de Baltimore en 2008. Ha jugado 200 partidos de temporada regular, 195 de ellos como titular, con los Ravens (2008-2018), los Denver Broncos (2019), los NY Jets (2020-21), los Cleveland Browns (2023, 2025) y los Indianapolis Colts (2024).

Sus totales de carrera incluyen 4259 pases completos en 6911 intentos para 46 512 yardas, 259 touchdowns y 168 intercepciones. También acumula 392 intentos de carrera para 903 yardas y 16 touchdowns. Además, Flacco ha jugado y sido titular en 16 partidos de postemporada, completando 287 de 493 pases para 3530 yardas, 26 touchdons y 12 intercepciones.

We have agreed to trade QB Joe Flacco to the Bengals — Cleveland Browns (@Browns) October 7, 2025

Shedeur Sanders sube de puesto en Browns

Con la salida de Joe Flacco de los Browns, el polémico Shedeur Sanders pasa a ser el segundo mariscal de campo de Cleveland. Shedeur, hijo de Deion Sanders, el miembro del Salón de la Fama, fue elegido este año en la quinta ronda del Draft de la NFL, la selección 144 general.

Shedeur Sanders fue uno de los jugadores más mediáticos en este draft tras brillar en el futbol americano universitario. Sin embargo, todo lo que rodeó a Sanders fue incertidumbre y se convirtió en la gran polémica del draft 2025. Considerado como uno de las dos mejores promesas en la posición de mariscal de campo, no fue tomado en la primera ronda.

