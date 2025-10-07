En Argentina vuelven a hacer menos a México; adelantan eliminación del Mundial Sub-20 “ahórrense el ridículo”

Futbolistas de México antes de un partido en el Mundial Sub-20.

La rivalidad futbolística entre México y Argentina tuvo un nuevo capítulo antes del juego de octavos de final del Mundial Sub-20 entre el Tricolor y el anfitrión Chile, pues aficionados argentinos se burlaron de la Selección Mexicana al adelantar que ya está fuera del torneo, pues en caso de avanzar es muy probable que en cuartos de final enfrente a la Albiceleste.

“México ya está fuera, porque en el hipotético caso de que avance, en cuartos jugaría con Argentina. Lo mejor sería que pierdan hoy y ahorrarse el ridículo”, escribió en redes sociales un aficionado argentino identificado como Máximo en la víspera del cotejo entre mexicanos y chilenos.

México ya está afuera, porque en el hipotético caso de que avance, en cuartos jugaría con Argentina.

Lo mejor sería que pierdan hoy y ahorrarse el ridículo. — Máximo David⭐⭐⭐ (@Maximanguso_11) October 7, 2025

México terminó invicto la fase de grupos del Mundial Sub-20 luego de igualar con las selecciones de Brasil y España (2-2 contra ambas) y vencer 1-0 a Marruecos en el sector C, con lo que clasificó segundo. Chile terminó segundo en el pelotón A con solamente tres puntos luego de imponerse a Nueva Zelanda y caer a manos de Egipto y Japón.

¿Cuándo se enfrentarían México y Argentina en el Mundial Sub-20?

Argentina acabó invicto y con paso perfecto la primera fase del Mundial Sub-20 gracias a sus victorias sobre Italia, Cuba y Australia en el Grupo D. Su rival en octavos de final será Nigeria y si avanza enfrentará en cuartos de final a México o a Chile.

El hipotético enfrentamiento entre el Tricolor y la Albiceleste en la competencia en suelo chileno sería el próximo sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago a las 17:00 horas del Centro de México, ocho de la noche hora local.

