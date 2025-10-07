México no llega a los cuartos de final del Mundial Sub-20 desde 2017

Gilberto Mora celebra el gol que le hizo a Marruecos el pasado sábado.

La Selección Nacional de México tiene en sus manos hacer historia dentro del Mundial Sub-20. Los dirigidos por Eduardo Arce enfrentan este martes por la tarde a su similar de Chile con la firme convicción de colgarse los tres unidades.

En punto de las 17:00 horas del centro de México, el conjunto Tricolor se medía ante los anfitriones, por lo que los de verde no sólo tendrá un rival complicado, sino también a la mayoría de la afición en su contra.

El Tricolor no llega a estas instancias desde Corea del Sur 2017, pues en Polonia 2019 se quedó en la fase de grupos, dos años depués se suspendió por temas de la pandemia del Covid-19 y en 2023, México no logró clasificar a la jusa.

16 son los Mundiales a los que ha asistido México Sub-20

En selecciones juveniles, México es una potencia. Falta recordar los dos títulos Sub-17 que ganó en años pasados y en la Sub-20 también es uno de los rivales a vencer. Hay que reconocer que la mayoría de los equipos van sin sus futbolistas principeles, ya que los clubes no los prestaron

México Sub20 llegó a estas instancias después de clasificar en el segundo lugar del Grupo C, el sector que para la mayoría era el de la muerte. Logró obtener cinco unidades y al final no dependió de nadie.

En el duelo de su debut empató con Brasil 2-2, posteriormente con España igualó a un tanto y a Marruecos le ganó por la mínima con un gol de Gilberto Mora por la vía del penalti.

Para sorpresa de propios y extraños, el líder del grupo fue Marruecos, quien venció a España y Brasil y ante México metió al campo a su equipo B.

Ahora ante el anfitrión, México podría vengar los últimos resultados en contra de los andinos y sobre todo de aquel 7-0. Diversos medios de comunicación han hecho mofa de dicho resultado y crearon memes para calentar el juego de hoy.

Gilberto Mora, la joven promesa de apenas 16 años y quien se está confirmando como una de las grandes figuras del Mundial Sub-20, volvió a mostrarse decisivo al asegurar de penal el gol que firmó el pase de México a los octavos de final, mientras que Brasil sufrió una eliminación sorpresiva tras una derrota ante España, en su peor campaña en la historia del torneo.

La joya mexicana tomó la responsabilidad del penalti dictaminado tras una clara mano en el área y lo convirtió con mucha clase, anotando el único tanto del partido frente a un ya clasificado Marruecos, que ha sorprendido en este Mundial al terminar como líder absoluto del poderoso Grupo C tras batir a España y Brasil.

Mora fue vital para su selección, buscando la mayor parte de las acciones en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Argentina sería el rival de México en cuartos de final si logra clasificar el conjunto tricolor. La Albiceleste todavía no ha conseguido convencer, confirmó su posición de líder del Grupo D tras imponerse por la mínima diferencia en un choque de gigantes ante Italia, la vigente subcampeona de la categoría.

En un partido parejo en el que se jugaba el puesto más alto de la tabla, Italia pareció colocarse adelante, pero vio anulado su tanto por una falta que se confirmó en la revisión.

Muy ofensivos, argentinos e italianos crearon muchas ocasiones, aunque el dominio de los europeos prevaleció a lo largo de los 90 minutos.

MÉXICO EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES ı Foto: Especial

El Dato ı Foto: Especial