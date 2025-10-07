América confirma la peor noticia para André Jardine; las Águilas pierden a otro jugador

El Club América es un hospital a medio Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y acaban de confirmar la lesión de otro jugador, lo que representa una dura noticia para el técnico André Jardine, quien tendrá que sortear la baja del delantero colombiano Raúl Zúñiga.

Raúl “La Pantera” Zúñiga salió lesionado en el duelo entre las Águilas y los Guerreros de Santos Laguna. Mediante sus redes sociales el club azulcrema informó que su ariete está desgarrado de los isquiotibiales en la pierna derecha, sumándose a la lista de jugadores inhabilitados.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/jDqbKJG2es — Club América (@ClubAmerica) October 7, 2025

¿Cuánto tiempo estará fuera Raúl Zúñiga?

“PARTE MÉDICO. El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, informa el cuadro de Coapa.

El América no dijo el tiempo que La Pantera estará fuera de circulación, pues depende de cómo va su recuperación y tampoco dijeron su nivel de lesión, ya que si es de grado 1 puede tardar un par de semana en sanar, mientras que si es grado 2 o 3 pueden ser meses.

La buena noticia es que la lesión de Raúl Zúñiga llega justo en el inicio de la Fecha FIFA de octubre, por lo que el goleador sudamericano tendrá varios días para recuperarse, pues a Jardine le urge tener a sus mejores elementos de cara al siguiente duelo. La Pantera tiene 11 juegos en el certamen, seis de ellos desde el arranque, pero su cuota de anotación es de solo dos en sus 561 minutos.

¿Cuándo es el próximo juego del América?

El próximo duelo del América es nada menos que el Clásico Joven ante el Cruz Azul, uno de los partidos más atractivos cada torneo en el futbol mexicano, pues estos dos cuadros son enemigos de mil batallas e incluso protagonizando duelos de fase final en últimos torneos de la Liga MX.

El choque entre azulcremas y celestes es el 18 de octubre a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y se realiza en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas de la UNAM, pero que sirve de hogar temporal de La Máquina.

América, luego de vencer a Santos, es segundo lugar de la tabla general del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 27 puntos, uno menos que el líder, que es el actual campeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca.

aar