América se recupera de lesiones y golea a Santos para seguir en los primeros puestos; Resumen y goles

América goleó a Santos en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Jornada 12 del Apertura 2025.

El América se sobrepuso al golpe de un par de sustituciones rápidas por lesiones (Allan Saint-Maximin y José Raúl “La Pantera” Zúñiga) y una antes del silbatazo inicial (Sebastián Cáceres) para golear 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes en la continuación de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez ingresaron pasada la primera media hora para hacer dos de las dianas con las que las Águilas hilvanaron su tercer triunfo y su cuarta jornada sin derrota, luego de que en la Fecha 8 perdieron el invicto a manos de las Chivas.

“El Búfalo” Aguirre entró al minuto 34 debido a la lesión de Raúl Zúñiga. El delantero uruguayo marcó su tercera diana del Apertura 2025 cuatro minutos después de su ingreso con un remate dentro del área.

Brian Rodríguez ingresó por las molestias físicas del francés Allan Saint-Maximin a los 30 minutos. El extremo charrúa hizo su cuarto gol del torneo al 62′, con un potente disparo cruzado dentro del área. Alan Cervantes dio un tono de goleada a la victoria con un disparo desde fuera del área al 71′.

El arquero Carlos Acevedo evitó que la derrota fuera más escandalosa en contra de Santos con varias intervenciones salvadoras a lo largo de la segunda mitad, en la que los anfitriones dominaron con claridad.

El triunfo deja al América en la segunda posición provisional de la Liga MX con 27 unidades, una por debajo del campeón Toluca. Santos queda en la decimosexta con apenas 10 unidades.

Toluca golea de visitante al León y se mantiene líder

El portugués Paulinho destacó con dos goles, Alexis Vega anotó uno más y asistió en otro, y el campeón Toluca se impuso 4-2 en su visita a León para conseguir su sexta victoria consecutiva y reafirmarse en la punta del torneo.

El portugués Paulinho hizo gala de su capacidad goleadora para llegar a nueve dianas luego de mandar a las redes un remate a quemarropa a los 48 minutos. Hizo su doblete con un cabezazo al 76′, para liderar la tabla de goleadores y seguir en la lucha por un tricampeonato dentro de ese rubro en México.

Alexis Vega estudió en el primer gol de Paulinho, luego de realizar una gran jugada individual para entrar al área. Anotó también con otro remate en el área pequeña a los 58 minutos.

Jesús Angulo abrió el marcador a los cinco minutos por los escarlatas y dio el pase para el tanto de Vega.

James Rodríguez emparejó momentáneamente a los 37 minutos, haciendo bueno su tercer penalti del torneo para llegar a tres tantos. José Alvarado logró el segundo gol de La Fiera con un remate rasante a los 69, con lo que festejó su primer gol del curso.

El Toluca se confirmó como el equipo en mejor forma del Apertura 2025 al llegar a 28 puntos con una ofensiva de 35 tantos, para asegurar la cima sin importar el resto de resultados de la decimosegunda fecha de la Liga MX.

EVG