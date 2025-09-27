América humilla a Pumas en el clásico capitalino con gran actuación de Alejandro Zendejas; Resumen y goles

El América le pasó por encima a los Pumas en el clásico capitalino celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El América goleó, exhibió y humilló 4-1 a los Pumas en el clásico capitalino, y de paso derrotó por primera vez a los auriazules en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Alejandro Zendejas fue el héroe con dos tantos, un de ellos con un magistral sombrero. Un autogol de Álvaro Angulo y otro tanto de José La Pantera Zúñiga redondearon la contundente victoria de las Águilas.

La primera intervención de Keylor Navas fue al minuto 21 al contener un remate de cabeza de Alejandro Zendejas, acción que fue seguida de un disparo raso fuera del área de Allan Saint-Maximin directo a las manos del guardameta costarricense.

Allan Saint-Maximin hizo un segundo intento al minuto 30 con un tiro raso de derecha que pasó apenas a un costado de la cabaña felina.

Cristian Borja mandó un trazo largo a Alejandro Zendejas, quien no controló de la mejor manera, pero posteriormente remató al arco y Keylor Navas, quien realizó un gran achique, mandó el balón a tiro de esquina,.

En la siguiente jugada Pumas pegó. Sebastián Cáceres se resbaló y Jorge Rubalcava aprovechó el infortunio del zaguero azulcrema para abatir a Luis Ángel Malagón, quien pese a que tocó el balón no pudo evitar el primer tanto de la noche al minuto 34.

Efraín Juárez fue expulsado poco antes del descanso por reclamar una decisión luego de que el árbitro César Ramos señaló una falta a favor del América.

André Jardine no hizo movimientos y mandó a los mismos 11 jugadores para la parte complementaria. La primera ocasión en el segundo tiempo fue un remate de cabeza de Ramón Juárez, a centro de Allan Saint-Maximin, que Keylor Navas desvió a tiro de esquina.

Keylor Navas salvó a los Pumas al minuto 53, cuando Israel Reyes quedó mano a mano ante él y sacó el tiro tras una asistencia de Alejandro Zendejas, quien no se animó a disparar.

Allan Saint-Maximin sacó un potente disparo que tapó Keylor Navas, pero para infortunio de los felinos el esférico le rebotó en el pecho a Álvaro Angulo para que así se emparejara el clásico al minuto 55.

El América aprovechó el envión anímico y en menos de cinco minutos apareció José Raúl Zúñiga, La Pantera, para convertir el 2-1 al 59’ con un remate de cabeza tras un centro de Alexis Gutiérrez.

Alejandro Zendejas sentenció el clásico capitalino con un gol de bandera al minuto 73 con un sombrero para techar a Keylor Navas con una exquisita definición de zurda.

Próximos compromisos de América y Pumas

América volverá a ser local en su próximo partido de la Liga MX, cuando el sábado 4 de octubre reciba en Ciudad de los Deportes a Santos Laguna en actividad de la ornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Un día después, el domingo 5, los Pumas miden fuerzas ante las Chivas en la cancha del Olímpico Universitario, donde igualó con Tigres en su compromiso más reciente como local.

