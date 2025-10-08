Javier Aguirre confirma que Gilberto Mora no va al Mundial; “es un exceso”

Javier Aguirre es la persona que tiene la última palabra para definir a los jugadores que irán al Mundial 2026 y el técnico mexicano sentenció el futuro de Gilberto Mora con México, pues el jugador de los Xolos tenía la oportunidad de asistir a tres Copas del Mundo en menos de un año.

‘El Vasco’ Aguirre reveló que mandar a Mora al Mundial Sub-17 en Catar este año ya “es un exceso”, por eso decidieron mandarlo a la Copa del Mundo Sub-20 en Chile y probablemente dispute el torneo del siguiente año en México, Estados Unidos y Canadá.

“La gente de repente dice, ‘no es que cómo va a la Sub-20′. Nos sentamos (Andrés) Lillini, nos sentamos Duilio (Davino) y nos sentamos nosotros; era lo mejor para el jugador, lo mejor para su crecimiento. Si pensamos que mandarlo a la Sub-17 era un exceso", reveló Javier Aguirre en una entrevista para Fox Deportes.

Yo que yo les decía hace unos días, lo confirma Javier Aguirre. Gil Mora no irá al Mundial Sub17 pic.twitter.com/WldvaNWdu6 — Martín del Palacio (@martindelp) October 8, 2025

Gilberto Mora se ganó su lugar en la Selección Mexicana Mayor en la Copa Oro

La persona que le dio la oportunidad a Gilberto Mora de debutar en primera división fue Juan Carlos Osorio, cuando el estratega colombiano entrenaba a los Xolos de Tijuana; desde ese momento, el joven de 16 años comenzó a ganarse su puesto en el Mundial 2026.

Mora fue convocado por Aguirre para la Copa Oro del 2025, pero nadie pensaba que fuera a tener muchas oportunidades, pero en el momento en que el mediocampista del Tijuana fue titular ante Arabia Saudita, no soltó su lugar en el once inicial del Tricolor.

Gilberto Mora demostró su gran calidad y nivel futbolístico en los últimos tres partidos de la Selección Mexicana en el torneo organizado por la Concacaf, consiguiendo una asistencia contra Honduras y convirtiéndose en el jugador más joven en ganar un torneo internacional de selecciones, superando a jugadores como Lamine Yamal.

¿Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora con México en el Mundial Sub-20?

Gilberto Mora lleva tres goles y dos asistencias en cuatro partidos del Mundial Sub-20, demostrando que con 16 años es el mejor jugador del torneo, peleando con futbolistas cuatro o tres años mayores que él.

El joven de los Xolos y compañía ya se preparan para el que podría ser el partido más relevante del certamen, tanto para ellos como para la afición mexicana, pues se medirán ante su similar de Argentina por un boleto en las semifinales del torneo internacional.

México venció 4-1 a Chile en los octavos de final, mientras que la Albiceleste dejó en el camino a Nigeria goleando a la selección africana 4-0.

DCO