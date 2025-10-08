¿Cuándo fue la última vez que México llegó a cuartos de final en el Mundial Sub-20?; Gilberto Mora tenía 8 años

Esta fue la alineación del partido de cuartos de final ante Inglaterra.

México venció a Chile para instalarse en los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025, igualando lo conseguido por la generación comandada por Edson Álvarez que asistió a la edición del 2017 que se llevó a cabo en Corea del Sur, cuando Gilberto Mora apenas tenía 8 años.

En esa ocasión, la Selección Mexicana terminó en el segundo lugar del Grupo B, aunque no de forma invicta; en sus tres primeros partidos vencieron a Vanuatu, empataron con Alemania y perdieron ante Venezuela, igualando en puntos con los germanos, pero logrando el pase a octavos gracias a la diferencia de goles.

En la fase de eliminación, los pupilos de Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz se midieron ante Senegal en la Ronda de 16 selecciones, venciendo 1-0 al combinado africano y avanzando a los cuartos de final de la competencia, en donde lamentablemente cayeron derrotados por la mínima a manos de Inglaterra con un gol de Dominic Solanke, actual jugador del Tottenham Hotspur.

#Sub20 | Gritamos, abrazamos, soñamos. 🙌



Nuestro representativo sigue avanzando con el alma por delante. 🫡 Así se vivieron los festejos de una noche inolvidable. 📸#LaRáfaga | #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/ywPG3xUAOC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

El equipo que dirige Eduardo Arce tiene la oportunidad de superar lo realizado en 2017 si logran pasar a las semifinales del torneo, aunque aún quedan muchos objetivos por romper, pues en Colombia 2011 México fue tercer lugar y en Túnez 1977 adjudicaron el subcampeonato.

¿Cuál fue la alineación titular del México vs Inglaterra en 2017?

Hace ocho años, Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz convocó a varios jugadores promesas con menos de 20 años, pero lamentablemente solo uno continúa en la Selección Mexicana Mayor y en Europa, Edson Álvarez. La alineación titular del partido ante Inglaterra fue la siguiente:

Abraham Romero

Juan Aguayo

Edson Álvarez

Alejandro Mayorga

José Esquivel

Francisco Venegas

Alan Cervantes

Kevin Magana

Uriel Antuna

Paulo Yrizar

Eduardo ‘El Mudo’ Aguirre

De estos 11, solo ‘El Mudo’ Aguirre, Alejandro Mayorga, Alan Cervantes, Uriel Antuna, José Esquivel y Francisco Venegas continúan jugando en algún equipo de la Liga MX.

#Sub20 | ¿Y cómo se festeja el pase a cuartos de final en un mundial? 🙌🏻



¡Con el recibimiento entre aplausos de la familia! 👏👏🥹 Bello momento. #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/UMgYZdVjFF — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

¿Contra quién se enfrentará México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025?

México venció con autoridad a la selección anfitriona del Mundial Sub-20, Chile, en un encuentro que inició ganando el combinado Tricolor gracias a un gol por parte de Tahiel Jiménez al minuto 26 de tiempo corrido.

De igual manera, Iker Fimbres y Hugo Cambero hicieron presente su nombre en el marcador con una anotación y un doblete, respectivamente. Ahora el equipo de Eduardo Arce se prepara para su encuentro de cuartos de final, el cual se llevará a cabo sábado 11 de octubre.

Los mexicanos estarán muy atentos al partido entre Argentina y Nigeria, pues de ese encuentro saldrá el próximo rival de México en la Copa del Mundo Sub-20.

DCO