¿Cuándo y contra quién juega México los cuartos de final del Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana selló su boleto a los cuartos de final del Mundial Sub-20 después de golear 4-1 al anfitrión Chile, y volverá a las canchas el próximo sábado 11 de octubre, cuando enfrente a Argentina o a Nigeria en duelo en el que buscará su pase a las semifinales de la competencia.
El Tricolor jugará los cuartos de final del Mundial Sub-20 este sábado en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la capital chilena, Santiago, en contra de la Albiceleste o Las súper águilas, que se enfrentan el miércoles 8 de octubre en ese mismo escenario.
México no conoce la derrota en el Mundial Sub-20
La Selección Mexicana, dirigida por Eduardo Arce, marcha invicta en el Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre, cuando se conozca al campeón del certamen con límite de edad.
Resumen y goles: México elimina y golea al anfitrión Chile y clasifica a cuartos de final del Mundial Sub-20 (VIDEO)
El Tricolor registra hasta el momento dos juegos empatados y dos ganados en tierras chilenas. Sus primeros dos compromisos los igualó por idéntica pizarra de 2-2 contra las selecciones de Brasil y España en actividad del Grupo C.
La primera victoria de México en el Mundial Sub-20 fue el 1-0 conseguido sobre Marruecos en el cierre de la primera ronda con un gol de penalti de Gilberto Mora. El segundo triunfo fue el categórico 4-1 obtenido a costa del anfitrión Chile en octavos de final.
¿A qué hora es el juego de México en cuartos de final del Mundial Sub-20?
Independientemente de quien gane el enfrentamiento entre Argentina y Nigeria, el duelo contra México en cuartos de final del Mundial Sub-20 será a las 17:00 horas tiempo del centro de México.
El balón rodará en la cancha del Julio Martínez Prádanos de Santiago a partir de las ocho de la noche hora local para conocer al segundo semifinalista de la Copa del Mundo con límete de edad.
Será el tercer partido que México juegue a esa hora en lo que va del Mundial Sub-20, pues en ese mismo horario disputó su primer duelo en la justa ante Brasil y el correspondiente a la ronda de octavos de final contra la local Chile.
EVG