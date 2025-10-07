¿Cuándo y contra quién juega México los cuartos de final del Mundial Sub-20?

Jugadores de la Selección Mexicana celebran uno de sus goles ante Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20.

La Selección Mexicana selló su boleto a los cuartos de final del Mundial Sub-20 después de golear 4-1 al anfitrión Chile, y volverá a las canchas el próximo sábado 11 de octubre, cuando enfrente a Argentina o a Nigeria en duelo en el que buscará su pase a las semifinales de la competencia.

El Tricolor jugará los cuartos de final del Mundial Sub-20 este sábado en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la capital chilena, Santiago, en contra de la Albiceleste o Las súper águilas, que se enfrentan el miércoles 8 de octubre en ese mismo escenario.

¡Llegó el momento!🗳️🫵



Vota por el jugador de nuestro partido ante Chile aquí:

México no conoce la derrota en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana, dirigida por Eduardo Arce, marcha invicta en el Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre, cuando se conozca al campeón del certamen con límite de edad.

El Tricolor registra hasta el momento dos juegos empatados y dos ganados en tierras chilenas. Sus primeros dos compromisos los igualó por idéntica pizarra de 2-2 contra las selecciones de Brasil y España en actividad del Grupo C.

La primera victoria de México en el Mundial Sub-20 fue el 1-0 conseguido sobre Marruecos en el cierre de la primera ronda con un gol de penalti de Gilberto Mora. El segundo triunfo fue el categórico 4-1 obtenido a costa del anfitrión Chile en octavos de final.

#Sub20 | Palabras de los protagonistas después de lograr el boleto a Cuartos de Final de la Copa del Mundo. 👌💯



¡Aquí las #VocesTricolor! 😄

¿A qué hora es el juego de México en cuartos de final del Mundial Sub-20?

Independientemente de quien gane el enfrentamiento entre Argentina y Nigeria, el duelo contra México en cuartos de final del Mundial Sub-20 será a las 17:00 horas tiempo del centro de México.

El balón rodará en la cancha del Julio Martínez Prádanos de Santiago a partir de las ocho de la noche hora local para conocer al segundo semifinalista de la Copa del Mundo con límete de edad.

Será el tercer partido que México juegue a esa hora en lo que va del Mundial Sub-20, pues en ese mismo horario disputó su primer duelo en la justa ante Brasil y el correspondiente a la ronda de octavos de final contra la local Chile.

