Tigres remonta y vence a Chivas para llevarse la ventaja en los cuartos de final de la Liga MX

Los Tigres con la ayuda de su público consiguieron llevarse la victoria en el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla del Clausura 2026, tras vencer a las Chivas por marcador de 3-1, con dos goles en menos de tres minutos.

El equipo de Guido Pizarro comenzó a sufrir en el cotejo cuando Ricardo Marín abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo. El delantero mexicano peleó la esférica con Romulo Zwarg dentro del área y tras dejar al defensa tirado en el césped definió raso cerca de la pierna de Nahuel Guzmán.

¡Y el primer gol en la Liguilla lo marcaron las @Chivas! 🐐



Ricardo Marín, el autor, y aquí les dejo el tanto. ❤️🤍#LaFiestaDeLaAfición🥳 | #CFIda | #CFTIGCHI pic.twitter.com/jIeNfa4GPN — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 3, 2026

¡Angulo al ángulo! 🐯💥



Aquí les dejo el GOL con el que lo empataron los @TigresOficial. 🐅



¡Martillazo tremendo del 'Stitch', su segundo gol en Liguillas! 🔨



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Antes de finalizar los primeros 45 minutos, los cuales fueron intensos por parte de ambas escuadras, los locales lograron igualar el marcador gracias a un gran remate de Jesús Angulo, quien le ganó a la defensa de Chivas en una jugada a balón parado para mandar a guardar la esférica con la cabeza antes del descanso.

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Claramente la parte complementaria fue totalmente para los Tigres, ya que iniciando el segundo tiempo Juan Brunetta marcó el tanto de la remontada. Fernando Gorriarán mandó un servicio desde la banda derecha al corazón del área, donde el argentino se aventó una tijera para marcar su primer tanto en la liguilla.

El tercer tanto de la noche para los auriazules llegó al minuto 55 de juego por parte de Diego ‘Chicha’ Sánchez. Tras un gran contragolpe por parte de los Tigres, el canterano Universitario quedó solo frente al marco de Óscar Whalley y de primera intención mandó al fondo de las redes la de gajos.

🐯¡Qué GOLAAAAAZO de Brunetta! 💥😮‍💨



Aficionados de los @TigresOficial, aquí les dejo esta volea maravillosa que es digna de revivirse una y otra vez. 🐯#LaFiestaDeLaAfición🥳 | #CFIda | #CFTIGCHI pic.twitter.com/H30PNwwfQF — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 3, 2026

El equipo dirigido por Guido Pizarro se lleva la ventaja en la serie y obliga a las Chivas a tener que anotar dos tantos en el encuentro de vuelta si quieren avanzar a las semifinales del torneo.

Cabe recalcar que los Universitarios están disputando dos torneos a la par y a mitad de semana recibirán al Nashville en la cancha del Volcán para definir al primer finalista de la Concacaf Champions Cup, serie en la que los Tigres llevan la ventaja por marcador de 1-0.

El cotejo de vuelta entre Tigres y Chivas se llevará a cabo dentro de una semana, será el sábado 9 de mayo cuando el Rebaño Sagrado reciba a los auriazules para definir al primer semifinalista del Clausura 2026.

DCO