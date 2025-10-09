¡Se van a Europa! Esta es la extensa lista de jugadores de México Sub-20 que se irían al viejo continente

México está haciendo un gran trabajo en el Mundial Sub-20 en Chile y algunos jugadores ya fueron sondeados por equipos europeos de renombre para irse al viejo continente muy pronto. La calidad mostrada por estos chavos está generando que los visores volteen a ver al equipo mexicano en este torneo.
La Selección Mexicana terminó la fase de grupos invicta y lograron ganar su partido de octavos de final ante la anfitriona para instalarse en los cuartos de final de la competencia, en busca de llegar a las semifinales y rectificar que son una generación estupenda para el futbol mexicano.
Equipos como el Barcelona, Sevilla, Bayer Leverkusen, Espanyol y PSV son los que ya pusieron el ojo en estos jugadores mexicanos y, si continúan en gran nivel, pronto podrían estar viajando a Europa para cumplir el sueño en el viejo continente.
Estos son los jugadores mexicanos que están cerca de ir a Europa
Los visores de varios equipos de Europa se encuentran en el Mundial Sub-20 de Chile para ver a las futuras estrellas y sumarlas a sus filas antes de que otro equipo pueda robarles a estos jugadores; claramente, Gilberto Mora es el jugador que se lleva todas las miradas en el torneo.
Estos son los jugadores mexicanos pretendidos por equipos de Europa
- Gilberto Mora - Barcelona, Real Madrid, Ajax y Manchester United
- Elías Montiel - Bayer Leverkusen
- Hugo Camberos - Sevilla
- Obed Vargas - PSV
- Amaury Morales - Espanyol de Barcelona
- Diego Ochoa
Cabe recalcar que, en el caso de Gilberto Mora, el mexicano aún no podría viajar a Europa si algún equipo lo quiere, por ser menor de edad, pero podría firmar un precontrato con algún club y, cuando cumpla la mayoría de edad, mudarse al viejo continente.
México y Argentina se enfrentan de nuevo en el Mundial Sub-20 tras 18 años
México sigue en pie en el Mundial Sub-20 y su siguiente rival será Argentina, selección que venció en la fase pasada a Nigeria por un marcador de 4-0 y ahora buscan dejar en el camino al Tricolor que ha demostrado ser contendiente al título.
La última vez que los mexicanos y los argentinos se midieron en esta fase del torneo fue hace 18 años en la edición de Canadá 2007; en esa ocasión, la Selección Mexicana cayó derrotada por la mínima diferencia y la Albiceleste terminó llevándose el título tras vencer a República Checa en la final.
El sábado 11 de octubre, México y Argentina saltarán a la cancha en Chile, para definir a uno de los cuatro equipos que disputen las semifinales de la edición 2025 del Mundial Sub-20.
