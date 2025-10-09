¡Se van a Europa! Esta es la extensa lista de jugadores de México Sub-20 que se irían al viejo continente

México está haciendo un gran trabajo en el Mundial Sub-20 en Chile y algunos jugadores ya fueron sondeados por equipos europeos de renombre para irse al viejo continente muy pronto. La calidad mostrada por estos chavos está generando que los visores volteen a ver al equipo mexicano en este torneo.

La Selección Mexicana terminó la fase de grupos invicta y lograron ganar su partido de octavos de final ante la anfitriona para instalarse en los cuartos de final de la competencia, en busca de llegar a las semifinales y rectificar que son una generación estupenda para el futbol mexicano.

Equipos como el Barcelona, Sevilla, Bayer Leverkusen, Espanyol y PSV son los que ya pusieron el ojo en estos jugadores mexicanos y, si continúan en gran nivel, pronto podrían estar viajando a Europa para cumplir el sueño en el viejo continente.

#Sub20 | Gritamos, abrazamos, soñamos. 🙌



Nuestro representativo sigue avanzando con el alma por delante. 🫡 Así se vivieron los festejos de una noche inolvidable. 📸#LaRáfaga | #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/ywPG3xUAOC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

Estos son los jugadores mexicanos que están cerca de ir a Europa

Los visores de varios equipos de Europa se encuentran en el Mundial Sub-20 de Chile para ver a las futuras estrellas y sumarlas a sus filas antes de que otro equipo pueda robarles a estos jugadores; claramente, Gilberto Mora es el jugador que se lleva todas las miradas en el torneo.

Estos son los jugadores mexicanos pretendidos por equipos de Europa

Gilberto Mora - Barcelona, Real Madrid, Ajax y Manchester United

Elías Montiel - Bayer Leverkusen

Hugo Camberos - Sevilla

Obed Vargas - PSV

Amaury Morales - Espanyol de Barcelona

Diego Ochoa

Cabe recalcar que, en el caso de Gilberto Mora, el mexicano aún no podría viajar a Europa si algún equipo lo quiere, por ser menor de edad, pero podría firmar un precontrato con algún club y, cuando cumpla la mayoría de edad, mudarse al viejo continente.

#Sub20 | ¿Y cómo se festeja el pase a cuartos de final en un mundial? 🙌🏻



¡Con el recibimiento entre aplausos de la familia! 👏👏🥹 Bello momento. #ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/UMgYZdVjFF — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

México y Argentina se enfrentan de nuevo en el Mundial Sub-20 tras 18 años

México sigue en pie en el Mundial Sub-20 y su siguiente rival será Argentina, selección que venció en la fase pasada a Nigeria por un marcador de 4-0 y ahora buscan dejar en el camino al Tricolor que ha demostrado ser contendiente al título.

La última vez que los mexicanos y los argentinos se midieron en esta fase del torneo fue hace 18 años en la edición de Canadá 2007; en esa ocasión, la Selección Mexicana cayó derrotada por la mínima diferencia y la Albiceleste terminó llevándose el título tras vencer a República Checa en la final.

El sábado 11 de octubre, México y Argentina saltarán a la cancha en Chile, para definir a uno de los cuatro equipos que disputen las semifinales de la edición 2025 del Mundial Sub-20.

DCO