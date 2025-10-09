Aldo de Nigris sigue ganando y ahora es convocado por la Selección Mexicana para el Mundial

Aldo de Nigris continúa sorprendiendo a todo México y en esta ocasión fue convocado por la Selección Mexicana para disputar el Mundial Sub-17, el cual se llevará a cabo en Catar en noviembre. El hijo del exjugador del Monterrey, Aldo de Nigris, es considerado como uno de los mejores delanteros de su categoría.

Siguiendo los pasos de su padre, Aldo Patricio de Nigris juega en las inferiores de los Rayados y en la última temporada se ha llevado los reflectores por su rendimiento en la cancha, además de que con 17 años ya juega en la Sub-19 de la Liga MX.

Además de Aldo de Nigris, otro nombre que sorprendió en la convocatoria es el de Lucca Vuoso, hijo del exjugador del América Matías Vuoso y que busca un lugar en el equipo de Cariño para disputar la Copa del Mundo Sub-17 en Catar.

#Sub17 | Los elegidos del profe Carlos Cariño. 👏🇲🇽



Esta es la convocatoria de nuestra Selección en preparación de la recta final rumbo al Mundial de Catar 2025. ⚽



Aquí todos los detalles. ➡️ https://t.co/HNIyOFFRm5#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/Fbg7SIoCSl — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

¿Contra quién se enfrentará Aldo de Nigris en el Mundial Sub-17?

Aldo de Nigris está en busca de poner su nombre en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial Sub-17 y asistir a Catar en noviembre; el conjunto Tricolor ya conoce a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del torneo.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño fue ubicado en el Grupo F del certamen internacional, donde también se encuentran Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. México buscará avanzar a la siguiente fase para ir en busca del título y emular lo conseguido por la generación de 2005 y 2011.

La Copa del Mundo Sub-17 se llevará a cabo del 5 al 27 de noviembre en el país que albergó el último Mundial, en el que Argentina consiguió su tercera estrella mundial de la mano de Lionel Messi.

Esta es la convocatoria de México para los últimos partidos de preparación

El profesor Carlos Cariño sacó a la luz su lista de jugadores que estarán en busca de ganarse un lugar para la Copa del Mundo Sub-17 en Catar, donde está el hijo del exjugador de Rayados Aldo de Nigris.

Abdon Emanuel Turrubiates Calderón (León)

Matías Velázquez Cantú (Santos Laguna)

Santiago López Rodríguez (Toluca)

Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gomez (Chivas)

Michael Daniel Corona Ojeda (León)

José Mariano Arnoldo Navarro López (Pachuca)

Adrián Itzani Villa Zárate (Pachuca)

Félix Contreras (Real Salt Lake)

Bryan Ronaldo Salazar Ángeles (Tigres)

Ian Fernando Olvera Chavarría (Xolos)

Íñigo Borgio Cibrián (CD Leganés)

Gael Alejandro García Ortega (Chivas)

Óscar Rafino Pineda Torres (Chicago Fire SC)

Kenneth Martínez Esquivel (FC Juárez)

Karin Alexander Hernández Luna (León)

Jorge Sánchez Ramos (Rayados)

Luis Mario Gamboa Carrillo (Atlas)

Alex Aiden Gutiérrez Almaguer (Cruz Azul)

José Humberto Mancilla López (Pumas)

Aldo Patricio De Nigris González (Rayados)

Máximo Reyes Nájera (Santos Laguna)

Lucca Joel Vuoso Ramos (Santos Laguna)

En la última edición de la Copa del Mundo Sub-17, la cual se llevó en Indonesia en 2023, México terminó eliminado en los octavos de final.

