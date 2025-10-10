México ya va perdiendo ante Argentina por esta pésima razón y el partido del Mundial Sub-20 aún ni empieza

México y Argentina se verán las caras por cuarta ocasión en el Mundial Sub-20, en donde los juveniles escribirán una nueva historia de esta rivalidad, en la que los centroamericanos ven con menor calidad a los futbolistas del Tricolor, pero los de Eduardo Arce quieren igualar la balanza a dos victorias por bando.

Sin embargo, la Selección Mexicana aún no se mete a la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y ya van perdiendo en cuestión de plantel, ya que los argentinos tienen la selección más valiosa de todo el certamen, mientras que las piezas más valiosas de México se encuentran en el mediocampo.

De acuerdo a la página especializada en fichajes Transfermarkt, la plantilla de Argentina tiene un valor de 71.7 millones de dólares y su jugador más valioso es Maher Carrizo, mediocampista de Vélez con un costo de 11.6 mdd.

"Nos falta mucho todavía". 👏🗣️



Emmanuel Ochoa y Jaziel Mendoza sobre los retos que le quedan a nuestra Selección #Sub20 en el Mundial. 🔥#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/2Fe4QTlDJJ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 10, 2025

¿Cuál es el valor de la plantilla de México Sub-20?

El equipo de Eduardo Arce está siendo uno de los mejores equipos del Mundial Sub-20, terminando la fase de grupos invictos y venciendo en los octavos de final a Chile, anfitrión del torneo, pero si quieren avanzar a las semifinales, tendrán que pasar por encima de un combinado con mayor valor que la Selección Mexicana.

El Tricolor presume un valor, según Transfermarkt, de 37.4 millones de dólares, teniendo a los futbolistas más costosos en el medio campo, con Obed Vargas como el jugador más valioso de la plantilla con 9.3 mdd. Cabe recalcar que México es el tercer equipo más costoso, solo por debajo de Argentina y España.

Además de ser una plantilla más barata que el conjunto argentino, los futbolistas centroamericanos ya tienen un camino más recorrido en primera división; algunos de ellos ya se encuentran jugando en algún equipo del viejo continente.

Representar a México, el Mundial #Sub20 y lo que han vivido en la Selección. 👏



Una entrevista exclusiva con Alexei Domínguez desde Chile. 🙌⚽#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/KXHRW4GfAT — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 10, 2025

¿Quiénes son los jugadores más valiosos de México y Argentina?

Por parte de la Selección de Argentina, los jugadores más valiosos son Maher Carrizo, con un costo de 11.6 millones de dólares; el segundo puesto es para Álvaro Montoro, jugador del Botafogo que vale 9.3 mdd, y el tercer escalón es para Gianluca Prestianni del Benfica, que de igual manera está tasado en 9.3 millones de dólares.

Por su parte, México tiene en el primer lugar a Obed Vargas; el mediocampista del Seattle Sounders vale 9.3 millones de dólares. El segundo lugar es de Elías Montiel del Pachuca, con un costo de 6.3 mdd, y el top 3 lo completa Gilberto Mora de los Xolos, con 5.2 millones de dólares.

Cabe recalcar que, a pesar de ser el tercer jugador más valioso de la Selección Mexicana, Mora es el futbolista más caro de los Xolos de Tijuana y apenas tiene 16 años.

