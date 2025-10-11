¿Ayuda a Argentina? estas son las terribles polémicas que ocurrieron ante México en el Mundial Sub-20

México se mide ante Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20, pero lamentablemente la Selección Mexicana cae derrotada 2-0 en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y la polémica para ayudar a la Albiceleste ya se hizo presente en el cotejo.

Todo inició en el primer tiempo, cuando Gilberto Mora estaba entrando al área rival con la pelota controlada, pero un rival se puso enfrente de él, se desentendió de la pelota y derribó al joven de 16 años. Eduardo Arce mostró la tarjeta verde, pero tras la revisión decidió que no existía penal en esa jugada.

Durante el segundo tiempo, Tahiel Jiménez cayó dentro del área de Argentina después de que un defensa levantara la pierna y tirara al mexicano. El cuerpo técnico de México sacó su segundo cartón verde y, tras la revisión, la decisión del silbante fue que no había falta para marcar la pena máxima.