Así fue la terrible lesión de Alexei Domínguez en el México vs Argentina; salió llorando de la cancha (FOTO)

Alexei Domínguez se lesionó en los primeros minutos del México vs Argentina del Mundial Sub-20.

Alexei Domínguez, uno de los jugadores clave de México, salió al minuto 8 de los cuartos de final del Mundial Sub-20 contra Argentina a causa de una terrible lesión en el encuentro con sede en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Hugo Camberos, autor de dos goles contra el local Chile, fue el ingresó en sustitución de Alexei Domínguez al cotejo entre el Tricolor y la Albiceleste, que un minuto después de la salida del extremo del Pachuca se puso al frente con gol de Maher Carrizo.

😣 Doble golpe para México en el arranque del partido 💔🇲🇽



❌ Se va lesionado Alexéi Domínguez al apoyarse mal tras un empujón de Julio Soler



🔻 El 'Tricolor' se queda con 10 y Argentina lo aprovecha tras un rechace de Ochoa #U20WC pic.twitter.com/BKZQXrhPuU — AS México (@ASMexico) October 11, 2025

Alexei Domínguez apoyó mal el pie luego de recibir un empujón del zaguero argentino Julio César Soler. El árbitro no amonestó al integrante de la escuadra sudamericana.

Alexei Domínguez abandona la cancha entre lágrimas

Alexei Domínguez fue sacado del terreno de juego en camilla. Las cámaras de televisión lo captaron llorando y lamentándose al momento de abandonar la cancha.

La lesión del futbolista del Pachuca fue el primer gran golpe que sufrió México en este cotejo, pues en la próxima jugada anotó Argentina para ponerse en ventaja y complicarle las cosas al conjunto dirigido por Eduardo Arce.

Alexei Domínguez había sido titular en tres de los anteriores cuatro partidos de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, pues Eduardo Arce lo dejó en el banquillo de suplentes en el 1-0 sobre Marruecos en el cierre de la fase de grupos.

