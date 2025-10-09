FIFA toma pésima decisión que perjudica a México previo al partido ante Argentina del Mundial Sub-20

México recibió una pésima noticia por parte de la FIFA, que termina perjudicando al equipo mexicano de cara a su partido ante Argentina del Mundial Sub-20. El organismo dirigido por Gianni Infantino decidió mover a los argentinos al hotel de concentración donde se encuentra el Tricolor.

A dos días de llevarse a cabo el encuentro entre la Selección Mexicana y la Albiceleste, la FIFA puso en el mismo hotel a los dos equipos, así que los pupilos de Eduardo Arce tendrán que verse las caras con sus próximos rivales a cada rato en el recinto donde llegan a descansar.

El cuerpo técnico de México tendrá que trabajar el doble en la concentración de sus jugadores, para que en estos dos días la terrible decisión de la FIFA no perjudique el estupendo trabajo que están realizando en el torneo internacional juvenil.

México y Argentina se enfrentan en cuartos de final 18 años después

Desde que la FIFA implementó el Mundial Sub-20 con su primera edición en 1977, México y Argentina se han enfrentado en tres ocasiones en este certamen, pero solo una vez se han visto las caras en cuartos de final y 18 años después volverán a definir a uno de los semifinalistas del certamen.

Fue en la edición de Canadá 2007 cuando los mexicanos y argentinos se vieron las caras en la segunda ronda de eliminación; lamentablemente, la Albiceleste se llevó la victoria por la mínima con una anotación de Maximiliano Morález y tiempo después fueron campeones de la Copa del Mundo Sub-20.

En el Mundial Sub-20 organizado por la FIFA, la balanza se inclina hacia Argentina con dos victorias sobre una de México, la cual el Tricolor consiguió en Nigeria 1999, cuando derrocaron a los centroamericanos 4-1 en los octavos de final.

¡Tenemos rival para los Cuartos de Final en el Mundial #Sub20! 👏⚽



Enfrentaremos a Argentina este sábado en busca de las Semifinales. 🇲🇽🆚🇦🇷



¡Vamos #NuestrosChavos! 🔥#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/x974D5WHap — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

¿Cuándo será el partido entre México y Argentina de cuartos de final?

México y Argentina se encuentran en el mismo hotel de concentración a dos días de enfrentarse en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de la FIFA, pero ambas escuadras están listas para verse las caras en la cancha.

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será testigo del tremendo agarrón que nos espera el próximo sábado 11 de octubre entre el Tricolor y la Albiceleste, compromiso en el que la pelota rodará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Los mexicanos y los argentinos definirán a uno de los semifinalistas del torneo internacional juvenil; el vencedor de este cotejo se medirá ante el ganador del compromiso entre Colombia y España, partido que se disputará a las 14:00 horas del mismo día.

DCO