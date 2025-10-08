Así se jugarán AL MOMENTO los cuartos de final del Mundial Sub-20; conoce cuándo es el México vs Argentina

Jugadores de Francia celebran el gol con el que clasificaron a los cuartos de final del Mundial Sub-20.

El México vs Argentina es uno de los tres partidos confirmados de cuartos de final del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile hasta el momento, y también el que más llama la atención por la rivalidad entre ambas selecciones, que el sábado 11 de octubre definen a uno de los semifinalistas del torneo.

España vs Colombia y Noruega vs Francia son las otras dos series de cuartos de final que ya están definidas en el evento que se desarrolla en Sudamérica, donde el equipo anfitrión quedó eliminado en octavos de final al sucumbir 4-1 a manos de la Selección Mexicana.

¡Ya tenemos tres cruces de Cuartos de Final confirmados! 🔥#U20WC pic.twitter.com/WnQLiYvENa — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 9, 2025

Los encuentros correspondientes a la ronda de cuartos de final del Mundial Sub-20 se realizarán entre el sábado 11 y el domingo 12 de octubre, cuando se conozcan ya los cuatro conjuntos clasificados a las semifinales de la competencia.

Así se juegan los cuartos de final del Mundial Sub-20 al momento

Sábado 11 de octubre

España vs Colombia (14:00 horas, Estadio Fiscal de Talca)

México vs Argentina (17:00 horas, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos)

Domingo 12 de octubre

Noruega vs Francia (17:00 horas, Estadio Elías Figueroa Brander)

¿De qué duelos saldrá el último juego de cuartos de final del Mundial Sub-20?

Las dos últimas selecciones clasificadas a los cuartos de final del Mundial Sub-20 se conocerán este jueves 9 de octubre, cuando concluya la fase de octavos de final del torneo que se desarrolla en Chile.

Estados Unidos mide fuerzas ante Italia en el Estadio El Teniente en Rancagua. El vencedor de dicho cotejo enfrentará al que avance del cruce entre las selecciones de Marruecos y Corea del Sur, que también se enfrentan en Rancagua.

¡Tenemos rival para los Cuartos de Final en el Mundial #Sub20! 👏⚽



Enfrentaremos a Argentina este sábado en busca de las Semifinales. 🇲🇽🆚🇦🇷



¡Vamos #NuestrosChavos! 🔥#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/x974D5WHap — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

México vs Argentina, duelo de invictos en cuartos de final del Mundial Sub-20

México y Argentina se verán las caras en la que luce como la serie más llamativa de los cuartos de final del Mundial Sub-20, evento en el que ambos equipos marchan invictos.

El Tricolor, dirigido por Eduardo Arce, superó la primera fase con cinco unidades luego de igualar con Brasil y España (2-2 contra ambas selecciones) y derrotar 1-0 a Marruecos antes de golear 4-1 a la local Chile en octavos de final.

Por su parte, Argentina va con paso perfecto en el Mundial Sub-20. En la fase de grupos dio cuenta de Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras que en octavos de final goleó 4-0 a Nigeria.

