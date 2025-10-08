Campeones de NFL Flag Tochito Sub-14 en México visitaron el Allegiant Stadium de Las Vegas Raiders

Los campeones nacionales e internacionales del torneo NFL Flag Tochito, Tornados de Monterrey, Nuevo León, realizaron una visita exclusiva al Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders, donde además fueron los invitados especiales para ver un partido de temporada regular.

El equipo de la Sultana del Norte se coronó en el Torneo NFL Flag Tochito 2025, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, organizado por la NFL México en conjunto con Las Vegas Raiders.

El certamen fue en la categoría Sub-14 y el título conseguido este año les dio la oportunidad de participar en los 2025 NFL Flag Championships División Internacional, en Canton, Ohio, donde también se fueron con la mano en alto.

Los jugadores de Tochito Bandera afuera del Allegiant Stadium. ı Foto: Cortesía

La invitación al estadio de Las Vegas reconoce el esfuerzo y talento de estas jóvenes promesas, que ya demostraron su capacidad no solo en territorio nacional, sino también en escenarios internacionales como Canton, Ohio, cuna del Salón de la Fama del Futbol Americano.

“Nos sentimos muy orgullosos de tener a dignos representantes mexicanos de flag en territorio estadounidense en estos niños y niñas de 14 años de edad, practicando un deporte que está cobrando mucha fuerza y que en 2028 será una disciplina olímpica. Desde NFL México seguiremos impulsando este deporte no solo para formar atletas, sino niños y niñas que se diviertan practicando flag con sus amigos de manera disciplinada, competitiva, cumpliendo sus propias metas”, dijo Arturo Olivé, Director General de NFL México.

NFL México, de la mano de Las Vegas Raiders y otras franquicias de la Liga, continuará impulsando los esfuerzos para promover la actividad física a través de este deporte y los valores que esto implica, como el trabajo en equipo, el respeto, la equidad de género, la tolerancia, así como la sana convivencia y la unión familiar.

Tornados de Monterrey visitaron el Allegiant Stadium. ı Foto: Cortesía

El programa NFL Flag Tochito en México ha sido respaldado por los Raiders desde que inició el programa de GMP en el país, fomentando valores de disciplina y trabajo en equipo. Gracias a ese apoyo, jóvenes de todo el país han tenido oportunidades únicas.

“Este equipo encarna el espíritu del Flag Tochito: talento, esfuerzo y sueños cumplidos. Haberlos visto triunfar en México y en Canton, Ohio, es motivo de orgullo.” comentó Myles Hayes, Director Senior de Football Development en Las Vegas Raiders.

DCO