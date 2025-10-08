¿Dónde y cuándo ver EN VIVO y GRATIS el México vs Argentina de cuartos de final del Mundial Sub-20?

La rivalidad futbolística entre México y Argentina tendrá un nuevo capítulo el próximo sábado 11 de octubre, cuando a,bas selecciones midan fuerzas en uno de los partidos correspondientes a la fase de cuartos de final del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile.
El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será el escenario en el que el Tricolor enfrente a la Albiceleste el fin de semana en busca de su boleto a las semifinales del Mundial con límite de edad, en el que los dirigidos por Eduardo Arce se impusieron 4-1 al local Chile en octavos de final.
¿En qué canal pasan EN VIVO el México vs Argentina?
El partido entre México y Argentina se jugará este sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México [8 de la noche hora local], y podrá seguirse en vivo a través de TUDN, Canal 5 y Vix.
- Fecha: Sábado 11 de octubre
- Hora: 17:00
- Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos
- Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix
México y Argentina no conocen la derrota en el Mundial Sub-20
Las selecciones de México y Argentina marchan invictas en lo que va del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile después de cuatro compromisos disputados por cada una de las dos.
El Tricolor tiene marca de dos empates y dos victorias en la competencia, pues en la fase de grupos sumó cinco puntos al obtener dos igualadas y un triunfo.
Por su parte, la Albiceleste lleva paso perfecto en la competencia, pues ganó sus tres cotejos en la fase de grupos y el correspondiente a los octavos de final.
