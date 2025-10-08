Futbol internacional

¿Dónde y cuándo ver EN VIVO y GRATIS el México vs Argentina de cuartos de final del Mundial Sub-20?

Las selecciones de México y Argentina medirán fuerzas en uno de los partidos correspondientes a la etapa de cuartos de final del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile

México y Argentina se enfrentan en cuartos de final del Mundial Sub-20 el sábado 11 de octubre. Foto: Especial
Por:
Enrique Villanueva

La rivalidad futbolística entre México y Argentina tendrá un nuevo capítulo el próximo sábado 11 de octubre, cuando a,bas selecciones midan fuerzas en uno de los partidos correspondientes a la fase de cuartos de final del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile.

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos será el escenario en el que el Tricolor enfrente a la Albiceleste el fin de semana en busca de su boleto a las semifinales del Mundial con límite de edad, en el que los dirigidos por Eduardo Arce se impusieron 4-1 al local Chile en octavos de final.

¿En qué canal pasan EN VIVO el México vs Argentina?

El partido entre México y Argentina se jugará este sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México [8 de la noche hora local], y podrá seguirse en vivo a través de TUDN, Canal 5 y Vix.

  • Fecha: Sábado 11 de octubre
  • Hora: 17:00
  • Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

México y Argentina no conocen la derrota en el Mundial Sub-20

Las selecciones de México y Argentina marchan invictas en lo que va del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile después de cuatro compromisos disputados por cada una de las dos.

El Tricolor tiene marca de dos empates y dos victorias en la competencia, pues en la fase de grupos sumó cinco puntos al obtener dos igualadas y un triunfo.

Por su parte, la Albiceleste lleva paso perfecto en la competencia, pues ganó sus tres cotejos en la fase de grupos y el correspondiente a los octavos de final.

EVG

