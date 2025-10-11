Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Dallas Cowboys vs Carolina Panthers de la Semana 6 de la NFL

La Semana 6 de la NFL enfrenta a los Dallas Cowboys ante los Carolina Panthers

Como parte de la Semana 6 de la NFL, los Dallas Cowboys (2-2-1) visitan el Bank of America Stadium para enfrentarse a los locales Carolina Panthers (2-3), en un duelo de equipos que necesitan urgentemente recomponer el camino.

Los Vaqueros llegan con marca de dos victorias, dos empates y un empate, pero están a tiempo para empezar con una seguidilla de triunfos, que calmen a los aficionados, que llevan esperando pacientemente 31 años para ganar un nuevo título, aunque parece que no será pronto.

¿Dónde ver el Dallas Cowboys vs Carolina Panthers de la NFL?

El partido entre los Dallas Cowboys vs Carolina Panthers de la NFL se jugará este domingo, 12 de octubre del 2025. Las acciones inician a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través del NFL Game Pass y Fox Sports.

Fecha: domingo 12 de octubre del 2025

Hora: 11:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Bank of America Stadium

Transmisión: Fox Sports

A este duelo las Panteras llegan con dos victorias en sus últimos tres juegos, obtenidas ante los Miami Dolphins y los Atlanta Falcons, su derrota fue ante los New England Patriots. La campaña para Carolina arrancó con una derrota de los Jacksonville Jaguars.

NFL multa al dueño de los Cowboys

La NFL dijo el martes que multó a Jerry Jones con 250,000 dólares por un gesto obsceno hacia los aficionados en el MetLife Stadium que el propietario de los Cowboys dijo que fue “involuntario” y destinado a los aficionados de Dallas, no a los Jets. El incidente ocurrió al final de la victoria de Dallas por 37-22.

Jones, quien fue captado en un video que se volvió viral sonriendo ampliamente mientras señalaba a los aficionados antes de mostrar brevemente el gesto, está considerando apelar, dijo el portavoz de la liga, Brian McCarthy.

“Eso fue desafortunado. Fue una especie de intercambio con nuestros aficionados que estaban frente a nosotros”, comentó Jones en radio. “Había una multitud de aficionados de los Cowboys frente a nosotros, no de los Jets, de los Cowboys. Todo el estadio estaba rebosante de entusiasmo por los Cowboys y ciertamente al final del juego”, indicó.

puttin’ in the reps ♻️ pic.twitter.com/YOQ5bvpHJK — Dallas Cowboys (@dallascowboys) October 10, 2025

El gesto de Jones se produjo poco después de que el cuarto pase de anotación del estadounidense Dak Prescott diera a los Cowboys una ventaja de 37-14 con 4:31 restantes en el juego.

“(El gesto) fue involuntario de mi parte porque fue justo después de que anotamos nuestro último touchdown, y todos estábamos emocionados por ello”, expresó Jones.

“No hubo ningún problema de antagonismo ni nada por el estilo. Simplemente hice el gesto equivocado con la mano. Fue algo hecho inadvertidamente. No estoy bromeando. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental. Pero se aclaró bastante rápido. Tuve la oportunidad de verlo. Se aclaró bastante rápido, pero la intención era ‘pulgar arriba’, y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos estaban saltando emocionados”, dijo.

aar