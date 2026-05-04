Tigres vs Nashville SC: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup

Tigres llega con ventaja ante Nashville SC en la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup.

Tigres recibe en el Estadio Universitario al Nashville SC este martes 5 de mayo para definir al primer finalista de la Concacaf Champions Cup, duelo al que los de la UANL llegan con ventaja mínima tras el 1-0 obtenido en la cancha del club de la MLS en el encuentro de ida.

El cuadro felino quiere hacer pesar su localía para llegar a la última instancia del torneo de la Concacaf, después de que en la pasada edición cayó a manos del Cruz Azul en la antesala del partido por el título. Los de Tennessee, por su parte, quieren dar otra campanada, luego de que en las fases previas eliminaron al Inter Miami y al América.

🔛 ¡Arrancamos la semana de Semifinales en @TheChampions y Cuartos de Final en Liga Mx!



¡Vamos los Tigres! 👊🏼🐯 pic.twitter.com/BAVGvZJXo7 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 4, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el Tigres vs Nashville SC?

El partido entre Tigres y Nashville SC, en las semifinales de vuelta de la Concacaf Champions Cup, se jugará este martes 5 de mayo en el Estadio Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:30 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

Fecha : Martes 5 de mayo

Hora : 19:30

Estadio : Universitario

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de Tigres y Nashville SC

TIGRES : Nahuel Guzmán, Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo, César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Pablo Vigón, Juan Brunetta, Ozziel Herrera, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

NASHVILLE SC: Brian Schwake, Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Nájar, Alex Muyl, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek, Hany Mukhtar, Cristian Espinoza y W. Madrigal.

Scouting the scene 🔭🔎 pic.twitter.com/YE2Hh8vPzj — Nashville SC (@NashvilleSC) May 5, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Tigres llegó a la final de Concacaf?

Hace seis años que los Tigres no clasifican a la final de la Concacaf Champions Cup. Fue en la edición del 2020, acortada por la pandemia del coronavirus, cuando los felinos jugaron el duelo por el título y acabaron campeones tras imponerse al LAFC.

Se trató, además, de la primera conquista internacional para los universitarios, que habían perdido sus tres finales anteriores en el certamen regional.

Tigres, además, está a un paso de llegar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que tiene la posibilidad de conseguir el doblete este semestre.

Por su parte, el Nashville SC afronta la vuelta en el Volcán con el objetivo de avanzar a su primera final de Concacaf Champions Cup.

Las últimas cuatro finales de la justa fueron entre un representante de la Liga MX y uno de la MLS. El vencedor esperará al ganador de la serie entre Toluca y LAFC.

EVG