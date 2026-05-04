¿Quién fue Eduardo Lamazón, histórico comentarista de boxeo de TV Azteca?

Eduardo Lamazón, quien murió a los 70 años de edad este lunes 4 de mayo, fue un histórico comentarista de boxeo que nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de diciembre de 1956. Durante 24 años fue secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Durante muchos años se le reconoció no solamente por su afición y conocimiento del boxeo, pues también tenía una amplia cultura, y en la memoria de los aficionados quedarán sus tarjetas de puntuación en las transmisiones de Box Azteca.

A pesar de que nació en Argentina, Eduardo Lamazón desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en México, donde se convirtió en una voz autorizada del boxeo.

El boxeo, el amor eterno de Eduardo Lamazón

Eduardo Lamazón creció en un ambiente deportivo porque su papá era directivo de un club de futbol. Sin embargo, él se inclinó por el boxeo y cuando tenía 16 años comenzó a escribir notas de este deporte en periódicos de su país natal. Posteriormente hizo crónicas en radio.

Más adelante, Don Lama tuvo la oportunidad de trabajar con el equipo del exboxeador argentino Carlos Monzón, lo que le permitió tener la oportunidad de viajar a Europa.

En uno de esos viajes, concretamente en Francia, fue que Eduardo Lamazón conoció a José Sulaimán, entonces presidente del CMB, quien lo invitó a que se sumara a dicho organismo, del cual fue secretario ejecutivo de 1979 al 2003.

¿Cómo fue la llegada de Eduardo Lamazón a TV Azteca?

Su llegada a TV Azteca se dio en el 2002, cuando Carlos Aguilar lo invitó a unirse al equipo de Box Azteca, donde se hizo muy popular por característico estilo de comentar las peleas.

“El que recibe lo que no merece, muy pocas veces agradece lo que recibe”, fue una de las frases con las que el argentino se ganó al público mexicano.

El sello especial que lo catapultó fue “La tarjeta de Don Lama”, en donde en cada round de cada pelea daba su tarjeta con las puntuaciones de los pugilistas que estaban arriba del ring.

EVG