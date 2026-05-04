Eduardo Lamazón y la carta con la que se despide de su familia, amigos y fanáticos; te hará llorar

Eduardo Lamazón y Julio César Chávez en una foto de archivo durante una pelea.

El mundo del boxeo está de luto. La muerte del legendario comentarias, analista y exdirectivo de CMB Eduardo Lamazón es un duro golpe para todos los amantes del deportes de los puños.

Através de redes sociales se dio a conocer el fallecimiento de Eduardo Lamazón, se ha dicho hasta el momento que fue por algunas complicaciones de salud, pero tras darse la noticia, en su cuenta oficial de Instagram apareció una carta con la que se despide de sus seres queridos, amigos y fanáticos.

La carta de Eduardo Lamazón a sus seres queridos y fans

“A mis queridos familiares, amigos y a mi noble público que me ha acompañado a lo largo de mi vida.

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Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre.

Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros.

Diez puntos para todos ustedes!!

Att: Don Lama", es parte del fragmento que se puede leer en la última carta de Lamazón para toda su gente.

Compañeros y gente del boxeo le dice adiós a Don Lama

El mundo del boxeo está de luto tras el fallecimiento del legendario comentarista Eduardo Lamazón. A través de redes sociales se dio a conocer la triste noticia del periodista de Azteca Deportes. Uno de sus amigos más cercanos es Julio César Chávez, quien lamentó la situación y otorgó sus condolencias en primera instancia en su cuenta oficial de X (Twitter).

“@lamazon_oficial, mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero. Que Dios te reciba. Hasta pronto”, se puede leer en su mensaje.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), también lamentó la muerte de uno de los personajes más importantes del boxeo en los últimos años, pues siempre será recordado como un historiador y una persona que conocía mucho del deporte de los puños.