Julio César Chávez y el mundo del boxeo se despide de Eduardo Lamazón, tras su muerte

El mundo del boxeo está de luto tras el fallecimiento del legendario comentarista Eduardo Lamazón. A través de redes sociales se dio a conocer la triste noticia del periodista de Azteca Deportes. Uno de sus amigos más cercanos es Julio César Chávez, quien lamentó la situación y otorgó sus condolencias en primera instancia en su cuenta oficial de X (Twitter).

“@lamazon_oficial, mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero. Que Dios te reciba. Hasta pronto”, se puede leer en su mensaje.

@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026

Mauricio Sulaimán también se despide de Lamazón

Hasta el momento se ha dicho que tenía 69 años y falleció a causa de complicaciones de salud que sufrió en los días recientes. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), también lamentó la muerte de uno de los personajes más importantes del boxeo en los últimos años, pues siempre será recordado como un historiador y una persona que conocía mucho del deporte de los puños.

“En paz descanse Eduardo Lamazón. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá durante 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria”, escribió el directivo en su cuenta de X (Twitter).

En paz descanse Eduardo Lamazon. Llego de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria pic.twitter.com/gunZl2ecgP — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 4, 2026

Colegas de Lamazón le dicen adiós

Por otra parte, Carlos Aguilar y David Faitelson enviaron sus condolencias a la familia y recordaron lo importante que fue Don Lama en el boxeo y todo lo que aprendieron de él mientras trabajaron juntos.

“Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazón. ¡Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias, Lama Lamita, por tu entrega conmigo, por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo. ¡Te extrañaré siempre!”, redactó “El Zar”.

“Una pena enterarme del fallecimiento de Eduardo Lamazón. Gran personaje del boxeo mexicano, secretario general del CMB junto a Don José Sulaimán. Un buen hombre, apasionado por el boxeo y el buen vino… QEPD”, publicó Faitelson.