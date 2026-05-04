Muere Eduardo Lamazón, legendario comentarista de boxeo, a los 69 años

Eduardo Lamazón, histórico y legendario comentarista argentino de boxeo, murió este lunes 4 de mayo a los 69 años de edad, derivado de complicaciones en su estado de salud en tiempos recientes.

Don Lama tuvo una muy destacada trayectoria durante más de cinco décadas, siendo recordado principalmente por su paso por TV Azteca.

Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre. — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) May 4, 2026

Eduardo Lamazón era un importante integrante de las transmisiones del Team Box Azteca, donde trabajó durante muchos años junto con el excampeón mexicano Julio César Chávez, quien lamentó la noticia en sus redes sociales. “Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho, fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero, que Dios te reciba. Hasta pronto”, fue el emotivo mensaje del César del Boxeo.

¿Quién fue Eduardo Lamazón?

Eduardo Lamazón, quien nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de diciembre de 1956, fue durante 24 años secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Durante muchos años se le reconoció no solamente por su afición y conocimiento del boxeo, pues también tenía una amplia cultura, y en la memoria de los aficionados quedarán sus tarjetas de puntuación en las transmisiones de Box Azteca.

Don Lama no estuvo presente en las últimas semanas en las transmisiones de box de TV Azteca debido a los problemas de salud que desencadenaron en su deceso.

A pesar de que nació en Argentina, Eduardo Lamazón desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en México, donde se convirtió en una voz autorizada del boxeo.

Así fue la vida de Eduardo Lamazón en el boxeo

Eduardo Lamazón creció en un ambiente deportivo porque su papá era directivo de un club de futbol. Sin embargo, él se inclinó por el boxeo y cuando tenía 16 años comenzó a escribir notas de este deporte en periódicos de su país natal. Posteriormente hizo crónicas en radio.

Más adelante, Don Lama tuvo la oportunidad de trabajar con el equipo del exboxeador argentino Carlos Monzón, lo que le permitió tener la oportunidad de viajar a Europa.

En uno de esos viajes, concretamente en Francia, fue que Eduardo Lamazón conoció a José Sulaimán, entonces presidente del CMB, quien lo invitó a que se sumara a dicho organismo, del cual fue secretario ejecutivo de 1979 al 2003.

Su llegada a TV Azteca se dio en el 2002, cuando Carlos Aguilar lo invitó a unirse al equipo de Box Azteca, donde se hizo muy popular por característico estilo de comentar las peleas.

“El que recibe lo que no merece, muy pocas veces agradece lo que recibe”, fue una de las frases con las que el argentino se ganó al público mexicano.

El sello especial que lo catapultó fue “La tarjeta de Don Lama”, en donde en cada round de cada pelea daba su tarjeta con las puntuaciones de los pugilistas que estaban arriba del ring.

EVG