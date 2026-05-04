¡Oficial! Comisión Disciplinaria reconoce error arbitral en el América vs Pumas y toma fuerte medida

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol reconoció que hubo una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores del América en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Sin embargo, el organismo determinó que lo ocurrido no fue una alineación indebida como tal, por lo que el próximo domingo 10 de mayo se llevará a cabo el duelo de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Todo quedará en una multa económica para las Águilas y en una posible sanción interna para el cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria 📄: pic.twitter.com/4Yxgp3ydfY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 5, 2026

“La Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores toda vez que, durante el minuto 62 y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador #22 al terreno de juego en sustitución del jugador #32″, se lee en el comunicado de la Comisión Disciplinaria.

¿Por qué no hubo alineación indebida de América contra Pumas?

En este mismo comunicado, la Comisión Disciplinaria señaló que el América no incurrió en alineación indebida, pues explicó de manera detallada cuáles son las causales de la misma.

Los factores para una alineación indebida, de acuerdo con el organismo, son la participación de jugadores no registrados en la hoja de alineación, la intervención de jugadores o integrantes del cuerpo técnico suspendidos, el incumplimiento de las condiciones de alineación establecidas en el reglamento o la suplantación de jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

¿Por qué multó la Comisión Disciplinaria al América?

La Comisión Disciplinaria de la FMF señaló que la multa que impuso al América se debe a que el club no respetó el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas, de acuerdo con el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones.

El organismo abrió esta investigación a petición expresa de Pumas, que en el duelo de vuelta será local contra las Águilas por haber terminado como líder en la fase general del Clausura 2026.

EVG