Pumas interpone queja formal ante la Comisión Disciplinaria por posible alineación indebida de América

Pumas presentó una queja por posible alineación indebida de Miguel Vázquez, del América, en la ida de cuartos de final.

Pumas presentó una queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol por posible alineación indebida del América en el segundo tiempo del partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Azteca.

De acuerdo con información de ESPN, el equipo auriazul presentó pruebas en video y bajo reglamento para que se realice esta investigación de oficio. El citado medio reportó que el objetivo del club universitario es dejar un precedente de que hubo un error de procedimiento en el cuerpo arbitral.

La queja formal de Pumas por la alineación indebida del América ya llegó a las oficinas de la Liga Mx — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) May 4, 2026

¿Por qué América habría cometido alineación indebida ante Pumas?

La polémica se originó en el minuto 62 del partido entre América y Pumas, cuando las Águilas preparaban tres cambios mientras el defensa uruguayo Sebastián Cáceres recibía atención médica tras un choque de cabezas con el colombiano Álvaro Angulo.

En el primero de esos tres ajustes, el cuarto árbitro, Maximiliano Quintero, indicó en la pizarra la salida de Miguel Vázquez por Thiago Espinosa. Pero cuando Paulo Victor, asistente de André Jardine, se percató de que Sebastián Cáceres no podía continuar en el duelo, empujó al Shocker hacia la cancha para que continuara en el duelo.

ESPN informó que la solicitud de Pumas fue aceptada en el transcurso de este lunes y que el organismo analizará los hechos para determinar si hay elementos para sancionar.

El citado medio también reportó que el equipo del Pedregal solamente busca dejar en evidencia el error del cuerpo arbitral en esta acción, pero que el club está concentrado en el partido de vuelta contra el América.

Pumas y América dejan todo para la vuelta

Pumas y América brindaron emociones en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Azteca, donde empataron 3-3, un resultado que dejó con mal sabor de boca a los dirigidos por Efraín Juárez porque dejaron escapar una ventaja de 3-1.

Sin embargo, otra igualada le sirve a los del Pedregal por su mejor posición en la tabla. El duelo de vuelta se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

EVG