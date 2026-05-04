Arsenal vs Atlético de Madrid: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de vuelta de la Champions League

Arsenal es local ante el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de Champions League.

Arsenal y Atlético de Madrid definen este martes 5 de mayo al primer finalista de la Champions League 2025-2026, cuando se enfrenten en el duelo de la semifinal de vuelta en el Emirates Stadium tras el 1-1 en la ida celebrada en el Riyadh Air Metropolitano de la capital española.

Españoles e ingleses se enfrentan con la necesidad de ganar en los 90 minutos reglamentarios, pues otra igualada mandaría el encuentro a tiempos extra y en caso de persistir la paridad en los mismos el vencedor tendría que definirse en serie de penaltis.

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¿En qué canal pasan EN VIVO el Arsenal vs Atlético de Madrid?

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid se jugará este martes 5 de mayo, en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

Fecha : Martes 5 de mayo

Hora : 13:00

Estadio : Emirates

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Posibles alineaciones de Arsenal y Atlético de Madrid

ARSENAL : David Raya, Ben White, Gabriel, William Saliba, Piero Hincapié, Declan Rice, Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Davide Hancko, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Jhonny Cardoso, Koke, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Que la Fuerza te acompañe, Club Atlético de Madrid. pic.twitter.com/a68L3X459W — Atlético de Madrid (@Atleti) May 4, 2026

¿Cuál fue la última final de Champions de Arsenal y Atlético de Madrid?

El Arsenal es el equipo que más tiempo tiene sin llegar a una final de Champions League de los cuatro semifinalistas. Los Gunners no alcanzan el duelo por el título desde la Temporada 2005-2006, cuando cayeron a manos del Barcelona.

Por su parte, el Atlético de Madrid acumula 10 años sin clasificar a la última instancia de la Champions League. No lo hace desde la Campaña 2015-2016, ocasión en la que perdió el duelo por la Orejona en serie de penaltis a manos del Real Madrid.

El Arsenal aspira al doblete, pues es líder de la Premier League a falta de tres jornadas para que concluya la temporada. Los Colchoneros solamente pueden ganar la justa continental, luego de que perdieron la final de la Copa del Rey.

Julián Álvarez estaría en condiciones de jugar con el Atlético

El delantero argentino Julián Álvarez estaría en condiciones de jugar tras sufrir una lesión con el Atlético de Madrid para el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League contra Arsenal.

El delantero argentino anotó de penalti el gol que le dio al conjunto colchonero el empate 1-1 en la ida de la semana pasada, pero no terminó el encuentro. No participó en absoluto en la victoria 2-0 en Valencia en LaLiga de España.

Sin embargo, el exjugador del Manchester City, autor de 20 goles con el equipo esta temporada, viajó a Londres y parecía estar disponible.

“Julián Álvarez es importante en este partido. Conoce la liga inglesa muy bien, el partido de la semana pasada fue muy bueno y ojalá que pueda responder de la manera que el partido pide”, dijo Diego Simeone sobre su compatriota.

EVG