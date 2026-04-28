Nasvhille vs Tigres de la Concacaf Champions Cup suspendido por tormenta eléctrica

A unos cuantos minutos de que empezara el juego entre Nashville y Tigres, las autoridades de la Concacaf anunciaron la suspensión del encuentro de semifinales de la Concachampions por una tormenta eléctrica que se presentó en el Geodis Park.

“Debido a las condiciones climáticas adversas en la zona, y tras consultar con las partes interesadas locales, la Concacaf ha anunciado que el inicio del partido de semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, programado para esta noche entre Nashville SC y Tigres UANL en el Parque GEODIS de Nashville, Tennessee, ha sido pospuesto”, se puede leer en el comunicado.

Due to adverse weather conditions in the area, and following consultation with local stakeholders, Concacaf has announced that the kickoff of tonight’s 2026 Concacaf Champions Cup Semifinals match between Nashville SC (USA) and Tigres UANL (MEX) at GEODIS Park in Nashville, TN… — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

Se confirma el nuevo horario para el arranque del Nashville vs Tigres

Tras una larga espera y que la tormenta eléctrica comenzara a ceder, las autoridades de la Concacaf revelaron que el partido entre Nashville y Tigres se llevará a cabo esta noche, solo que en un horario diferente al que estaba programado.

Para que los 22 jugadores titulares puedan realizar un calentamiento previo y los organizadores del partido tengan todo listo para el arranque, el encuentro de las semifinales de la Concacaf Champions Cup arranca en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

El tema de las suspensiones por tormenta eléctrica no es una novedad en el futbol de Estados Unidos, pues hace poco menos de un año, en el Mundial de Clubes, se vivió este escenario en varios encuentros de la competencia. Existieron compromisos que fueron suspendidos a minutos de llegar a su final.

¡Los elegidos por Guido Pizarro! pic.twitter.com/pznVE9mDh2 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 28, 2026

Tigres busca el pase a la final enfrentando a Nashville

Los Tigres siguen en la pelea por el título de la Concacaf Champions Cup y la Liga MX. Esta semana inician su camino en busca de llegar a la final del torneo regional y su participación en los cuartos de final del Clausura 2026 midiéndose a las Chivas.

El equipo de Guido Pizarro necesita meter un gol de visitante para ponerle presión al Nashville, pues un tanto en la casa del equipo de la MLS los obliga a visitar el Volcán y tener que anotar para igualar las condiciones en el global.

Es la oportunidad perfecta para los felinos de conseguir su segundo título de la Concachampions en su historia; la primera vez que levantaron este trofeo fue en 2020, cuando derrotaron al LAFC en la final.

DCO