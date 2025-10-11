Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el New York Jets vs Denver Broncos; Semana 6 de la NFL

Los Denver Broncos y los New York Jets se enfrentan en Londres, Inglaterra, este domingo 12 de octubre en la continuación de la Semana 6 de la NFL, en uno de los partidos internacionales de la actual campaña, en la que los de Nueva York acumulan puras derrotas.

El Tottenham Hotspur Stadium es el inmueble en el que los de Colorado y Nueva York miden fuerzas con realidades diferentes en la temporada de la National Football League, en la que los Broncos fueron los encargados de terminar con el invicto de los campeones Philadelphia Eagles en la Semana 5.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Jets vs Broncos?

El partido entre los New York Jets y los Denver Broncos de la Semana 6 de la NFL se jugará este domingo 12 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium ubicado en Londres, Inglaterra. El juego comenzará a las 14:30 hora local (7:30 del Centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de Vix y DAZN (NFL Game Pass).

Fecha: Domingo 12 de octubre

Hora: 7:30

Estadio: Tottenham Hotspur

Transmisión: Vix, DAZN (NFL Game Pass)

¿Quién ha ganado más juegos en la rivalidad entre Jets y Broncos?

De acuerdo con datos de Pro Football Reference, los Denver Broncos lideran el historial de duelos ante los New York Jets, a los que han vencido en 23 ocasiones, incluyendo juegos de temporada regular y playoffs.

Por su parte, la franquicia de Nueva York registra 18 victorias en sus 42 enfrentamientos contra los de Colorado, y solamente en una ocasión estos equipos empataron.

El duelo más reciente entre Jets y Broncos se llevó a cabo el 29 de septiembre del 2024, en la Semana 4, y Denver logró una apretada victoria de 10-9 en el encuentro desarrollado en el MetLife Stadium.

Quinnen Williams culpa a defensa de Jets por inicio de puras derrotas

No le tomó mucho tiempo a Quinnen Williams analizar por qué los Jets no han ganado en lo que va de la NFL 2025. Dijo que tienen “probablemente la peor defensa de la liga”.

Sin recuperaciones de balón hasta la Semana 5 y con apenas tres capturas en los últimos cuatro duelos, la estrella de la línea defensiva de Nueva York encontró fácil sacar su conclusión antes del cotejo ante los Broncos en el Tottenham Hotspur Stadium.

“Estamos 0-5 y la defensa, para mí, ha sido el problema — la razón por la que estamos 0-5”, expresó el tackle Quinnen Williams. “Para ser una unidad, para ser un equipo, tenemos que unirnos, especialmente como defensa, para asegurarnos de hacer las cosas necesarias que podemos hacer”.

Los Jets son el primer equipo de la NFL en no tener recuperaciones de balón en los primeros cinco duelos desde la campaña de 1933, cuando se empezaron a registrar esas estadísticas, de acuerdo con ESPN Research.

