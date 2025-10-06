Denver le quita invicto al campeón Águilas

El mariscal de campo (10) celebra la victoria de Denver, ayer, en la NFL.

Sean Payton tenía un balón de juego en la mano y muchas historias que contar después de superar a su mentor y amigo Bill Parcells en la lista de victorias de carrera en la NFL. El par de entrenadores campeones del Super Bowl se reunieron recientemente y charlaron sobre jugar partidos difíciles fuera de casa contra equipos de la División Este de la Conferencia Nacional. Los Broncos de Denver le proporcionaron a Payton una nueva historia el domingo.

Bo Nix lideró a los Broncos en tres series anotadoras en tres posesiones en el último cuarto, J.K. Dobbins corrió para una anotación de dos yardas en el período y los Broncos remontaron un déficit de 14 puntos para propinar a los Eagles de Filadelfia su primera derrota de la temporada, 21-17.

El Dato: El receptor abierto de Chargers de Los Ángeles, Keenan Allen, alcanzó las 1,000 recepciones en su carrera, convirtiéndose en el jugador que más rápido lo ha logrado.

Los Broncos desviaron el pase de último recurso de Jalen Hurts en la jugada final del partido, enviando a los campeones del Super Bowl a sólo su segunda derrota en sus últimos 22 juegos.

“Teníamos esta sensación de que sólo necesitábamos una serie. Vamos a avanzar por el campo, una jugada a la vez, vamos a armar una serie”, dijo Nix.

Nix tuvo varias de ellas en su remontada del último cuarto que ayudó a Payton a conseguir su victoria número 173 para superar a Parcells. Nix completó 9 de 10 pases para 126 yardas y tuvo un envío de anotación de 11 yardas a Evan Engram en el cuarto para sorprender a un equipo de los Eagles que colapsó totalmente en los últimos 15 minutos.

“Éste es un equipo que acaba de ganar el Super Bowl”, dijo Payton. “Así que es una buena victoria”.

El propietario y CEO de los Broncos, Greg Penner, le dio a Payton el balón del juego por el hito como entrenador.

Los Broncos (3-2) tuvieron un gran golpe de suerte en su remontada cuando a los Eagles se les anuló una conversión tardía en cuarta oportunidad debido a un castigo por movimiento ilegal señalado contra el corredor Saquon Barkley. Los Eagles (4-1) se vieron obligados a despejar.

El último intento de Hurts en segunda y diez desde la yarda 29 fue desviado cuando el tiempo expiró, enviando a los jubilosos Broncos al vestuario con una victoria improbable. Nix agitó sus brazos en celebración hacia decenas de fanáticos de los Broncos vestidos de naranja que se encontraban cerca del túnel de los visitantes.

Nix envió para 242 yardas, una semana después de haber lanzado para un récord personal de 326 yardas y un par de touchdowns contra los Bengals, y la fórmula de Denver de una ofensiva centrada en la carrera y una defensiva dominante cobró vida en el último cuarto.

Los Broncos totalizaron sólo 199 yardas y estaban abajo 17-3 al final del tercero antes de que Nix pusiera en marcha la ofensiva. Dobbins, quien siguió sus 101 yardas por tierra contra Cincinnati con 79 yardas el domingo, anotó un touchdown de 2 yardas en el cuarto para poner el marcador 17-10.

Los Broncos recuperaron el balón y Nix conectó con Courtland Sutton para 34 yardas en la serie decisiva. Nix conectó por el centro con Engram para el touchdown de 11 yardas.

Payton se arriesgó con la conversión de dos puntos y los Broncos la consiguieron cuando Nix conectó con Troy Franklin para una ventaja de 18-17 con 7:36 restantes en el partido.

Por otra parte, Dak Prescott tuvo una línea ofensiva improvisada frente a él contra un equipo desesperado por su primera victoria y aún así llevó a los Cowboys de Dallas a recorrer el campo de arriba a abajo.

El mariscal de campo lanzó dos de sus cuatro pases de anotación a Jake Ferguson. Dallas anotó en dos series de 90 o más yardas en el segundo cuarto con una línea ofensiva que carecía de cuatro titulares y los Cowboys superaron 37-22 a los Jets de Nueva York.