NFL Semana 5: Resultados, resúmenes y lo mejor de todos los partidos

La temporada 2025 de la NFL sigue con gran intensidad en la Semana 5, dejando resultados sorpresivos, jugadas espectaculares y actuaciones destacadas. Aquí te presentamos el resumen completo de todos los partidos, con los resultados finales y lo más importante de cada encuentro.

La acción empezó el jueves con un choque lleno de adrenalina en donde los San Francisco 49ers vencieron 26-23 en tiempo extra a Los Angeles Rams, una victoria impresionante, pues enfrentaron un rival divisional y en un encuentro en que faltaba un mariscal de campo titular, tres receptores principales y un ala cerrada.

Semana 5 de la NFL

Rams 23-26 49ers

Browns 17-21 Vikings

Jets 22-37 Cowboys

Saints 26-14 Giants

Colts 40-6 Raiders

Panthers 27-24 Dolphins

Eagles 17-21 Broncos

Ravens 10-44 Texans

Cardinals 21-22 Titans

Seahawks 35-38 Buccaneers

Bengals 24-37 Lions

Chargers 10-27 Commanders

Bills 20- 23 Patriots

Stroud comanda victoria de Texans 44-10 ante Ravens

C.J. Stroud lanzó para 244 yardas y cuatro touchdowns en lo que fue un paseo para los Texans que venció el domingo 44-10 a unos diezmados Ravens. Houston igualó tanto la victoria más desigual como visitante en su historia, como la derrota más desigual en casa en la historia de los Ravens.

Baltimore (1-4) no contó con su quarterback Lamar Jackson, quien ha sido MVP en dos ocasiones, y ese estuvo lejos de ser su único problema. Las estrellas defensivas Kyle Hamilton, Roquan Smith y Marlon Humphrey también se perdieron el juego, y los Ravens ya estaban debilitados en ese lado del balón debido a un problema de cuello que terminó con la temporada de Nnamdi Madubuike.

Los Texans (2-3) superaron a los Ravens y ganaron su segundo juego consecutivo después de perder los primeros tres. Los Ravens han perdido diez de sus últimos 12 juegos cuando juegan sin Jackson.

Los Ravens intentaron establecer el juego terrestre con Derrick Henry, quizás el mejor jugador que aún estaba sano, pero fue lo suficientemente fácil para Houston cargar contra eso. Baltimore armó una serie de siete minutos y 26 segundos para un gol de campo en su primera posesión, pero Stroud lanzó pases de TD de diez yardas cada uno a Nico Collins y Hutchinson hacia el final del segundo cuarto.

Vikings vecen a Browns en Londres

El receptor de los Vikings, Jordan Addison, atrapó un pase de touchdown de 12 yardas de Carson Wentz a 25 segundos del final y Minnesota venció el domingo en el estadio del Tottenham en Londres 21-17 a los Browns.

La serie de diez jugadas y 80 yardas le dio a los Vikings (3-2) una victoria muy necesaria en su histórico viaje internacional, que comenzó con una derrota de 24-21 ante los Steelers en Dublín la semana pasada. Los Vikings mejoraron a 5-0 en Londres.

También arruinó el primer juego de titular en la NFL de Dillon Gabriel, ya que el novato de los Browns puso a su equipo (1-4) en posición de ganar al lanzar dos pases de touchdown. Su compañero novato Quinshon Judkins corrió para 110 yardas en 23 acarreos.

Wentz se sobrepuso a una lesión en el hombro que brevemente lo envió al vestuario y lideró dos series de anotación en la segunda mitad después de que los Vikings se encontraron abajo 10-7 al medio tiempo. El veterano completó 25 de 34 pases para 236 yardas y un pase de touchdown.

Addison, quien no jugó en el primer cuarto porque se perdió un repaso según el entrenador Kevin O’Connell, tuvo cinco recepciones para 41 yardas complementando el gran juego de Justin Jefferson: 123 yardas en siete recepciones.

Gabriel respondió con una serie de 13 jugadas y 69 yardas y un pase de touchdown de nueve yardas al ala cerrada David Njoku en tercera y gol, para una ventaja de 17-14 de los Browns. Njoku saltó sobre el linebacker Ivan Pace Jr. en una recepción anterior. Terminó con seis recepciones para 67 yardas.

NFL se queda sin invictos, tras derrota de Bills ante Patriots

Drake Maye lideró a los Patriots en una serie de 37 yardas para preparar el gol de campo de 52 yardas del novato Andy Borregales con 15 segundos restantes, y Nueva Inglaterra venció 23-20 a los Bills, dejando a la NFL sin un equipo invicto cinco semanas después del inicio de la temporada.

Stefon Diggs tuvo diez recepciones para 146 yardas para los Patriots (3-2) en su primer juego en Buffalo desde que los Bills lo intercambiaron a Houston en abril de 2024. Rhamondre Stevenson corrió para dos touchdowns, el segundo establecido por la recepción de 32 yardas de Diggs.

Maye completó 22 de 30 pases para 273 yardas, y ningún envío fue más impresionante que cuando comenzó la serie final eludiendo la captura del tackle defensivo de los Bills, DaQuan Jones, y logrando una finalización de 12 yardas a Diggs.

Los Patriots ganaron partidos consecutivos por primera vez desde que ganaron tres seguidos a mitad de la temporada 2022. Bajo el entrenador de primer año Mike Vrabel, Nueva Inglaterra tiene un récord ganador en cinco juegos por primera vez desde que comenzó la temporada 2019 con 8-0. Y los Patriots apretaron la carrera de la División Este de la Conferencia Americana al colocarse a un juego del campeón defensor de la división durante cinco años, los Bills (4-1).

Antes del gol de campo decisivo de Borregales, la serie de los Bills se estancó en la yarda 28 de Nueva Inglaterra y Buffalo se conformó con un gol de campo de 45 yardas de Matt Prater para empatar el juego con 2:17 restantes. Buffalo y Filadelfia comenzaron el día como los últimos equipos invictos de la NFL. Los Eagles perdieron ante Denver como visitantes. Es la primera vez desde 2014 y la séptima vez desde la fusión de 1970 que ningún equipo ha comenzado 5-0.

Allen, el MVP de la temporada pasada, completó 22 de 31 pases para 253 yardas y lanzó pases de touchdown a Coleman y Curtis Samuel. Se le acreditó un balón suelto perdido en el medio campo debido a un mal intercambio de balón con el ala cerrada Dawson Knox en la serie de apertura de Buffalo.

La racha de victorias en casa de los Bills en la temporada regular terminó en 14, una menos que el récord de la franquicia. La última derrota en casa de los Bills fue 24-22 ante Denver el 13 de noviembre de 2023.

