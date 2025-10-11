Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Baltimore Ravens vs Los Angeles Rams; Semana 6 de la NFL

Los Baltimore Ravens se enfrentan a Los Angeles Rams en la Semana 6 de la NFL

Lamar Jackson no estará este domingo cuando los Baltimore Ravens (1-4) y Los Angeles Rams (3-2) se enfrenten en la Semana 6 de la NFL, equipos que han demostrado diferentes condiciones, pero en especial, que llegan en disparidad de resultados.

Los Ravens llegan con tres derrotas al hilo, luego de haber caído ante los Texans, Chiefs y Lions. Su única victoria de la temporada fue ante los Browns, hace casi un mes. Iniciaron el año calendario con derrota 41-40 ante los Bills.

Aunque constantes en derrotas, pero constantes, Baltimore le hará frente a un rival que es inconsistente, ya que los Rams tienen tres victorias y dos derrotas. Vienen de una conquista muy importante ante los San Francisco 49ers.

3 keys to a Week 6 win: pic.twitter.com/GGaGhxfa32 — Baltimore Ravens (@Ravens) October 10, 2025

¿Dónde ver el Baltimore Ravens y Los Angeles Rams de la NFL?

El partido entre los Baltimore Ravens y Los Angeles Rams de la NFL se jugará este domingo, 12 de octubre del 2025. Las acciones inician a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través del NFL Game Pass y de VIX.

Ravens no contará con Lamar Jackson

Lamar Jackson, dos veces MVP de la NFL, se perderá un segundo partido consecutivo con los Baltimore Ravens debido a su lesión en el tendón de la corva, del cual se resintió recientemente.

Los Ravens descartaron oficialmente a Jackson el viernes, lo cual no fue una sorpresa después de que no practicara esta semana. Jackson se lesionó en una derrota en Kansas City hace dos fines de semana. Cooper Rush comenzó en lugar de Jackson la semana pasada en el partido que perdieron ante Houston.

Baltimore recibió algunas buenas noticias en su extenso reporte de lesiones. El safety Kyle Hamilton (ingle), el esquinero Marlon Humphrey (pantorrilla) y el tackle Ronnie Stanley (tobillo) participaron completamente en la práctica del viernes y se espera que jueguen el domingo contra los Rams de Los Ángeles.

El fullback Patrick Ricard (pantorrilla) se perderá otro partido, al igual que el linebacker Roquan Smith (tendón de la corva). El receptor Tez Walker (oblicuo) también está fuera.

aar